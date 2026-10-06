アディン・リツィナはクレモネーゼで素晴らしい形でシーズンをスタートさせ、ジャンパオロ、そしてその後のペッキアの下で誰もを魅了していた。2ゴール1アシストを記録し、説得力のあるプレーと羨ましいほどの個性を見せていた。

ユヴェントスでもすでに今後について語られ始めていたが、ちょうどこの2クラブの間で行われた親善試合の中で、手首の重傷で離脱するという悪い知らせが届いた。しかし今日、彼にとって良いニュースが入ってきた。



