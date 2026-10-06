アディン・リツィナはクレモネーゼで素晴らしい形でシーズンをスタートさせ、ジャンパオロ、そしてその後のペッキアの下で誰もを魅了していた。2ゴール1アシストを記録し、説得力のあるプレーと羨ましいほどの個性を見せていた。
ユヴェントスでもすでに今後について語られ始めていたが、ちょうどこの2クラブの間で行われた親善試合の中で、手首の重傷で離脱するという悪い知らせが届いた。しかし今日、彼にとって良いニュースが入ってきた。
アディン・リツィナはクレモネーゼで素晴らしい形でシーズンをスタートさせ、ジャンパオロ、そしてその後のペッキアの下で誰もを魅了していた。2ゴール1アシストを記録し、説得力のあるプレーと羨ましいほどの個性を見せていた。
ユヴェントスでもすでに今後について語られ始めていたが、ちょうどこの2クラブの間で行われた親善試合の中で、手首の重傷で離脱するという悪い知らせが届いた。しかし今日、彼にとって良いニュースが入ってきた。
クレモネーゼは10月2日、ドイツ人ファンタジスタが手首の骨折を整復するための手術を受けたと発表していた。
「アディン リツィナは、ユヴェントス・トレーニング・センターでの親善試合で負った打撲と捻挫を伴う外傷を受け、左手首の骨折を整復する手術を受けた。クレモネーゼとユヴェントスの合意のもとで行われたこの手術は、Jメディカルでペゴリ医師が執刀し、完璧に成功した。今後の評価は、今後72時間の休養後に行われる予定だ」
そして今日、クレモネーゼは、術後の経過が良好だったことを受け、同選手に復帰へ向けたプロセスを開始する許可が下りたと発表した。
「72時間の安静後、アディン・リチナはペゴリ医師により『ラ・マドンニーナ』クリニックで追加の精密検査を受けた。診察では回復が順調に進んでいることが確認され、その結果、同選手はリハビリ／アスレチックメニューを開始することを許可された」
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