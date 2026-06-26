クレモネーゼはセリエB降格から数週間後、マルコ・ジャンパオロ監督の続投決定直後に2026/2027シーズン初の補強を実現した。 MFトマソ・ベルティがチェゼーナから加入。午前中にメディカルチェックを終え、移籍金270万ユーロで正式契約を結んだ。
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クレモネーゼ、セリエB向け補強第1弾としてチェゼーナからトマソ・ベルティを獲得。移籍金は270万ユーロ。
プレスリリース
クレモネーゼが発表した公式声明の全文は以下の通りです。「U.S.クレモネーゼは、チェゼーナFCからトマソ・ベルティ選手の移籍権を完全移籍で獲得したことを発表します。 2004年生まれのMFは、卓越した技術と運動量を併せ持ち、チェゼーナで139試合に出場した実績を持つ。同クラブのユース出身で、17歳でセリエCデビュー。 2023/24シーズンには「ビアンコネリ」の一員としてリーグ優勝を経験。直近2シーズンのセリエBでは67試合に出場し、11アシスト6得点を記録して同カテゴリー屈指の若手として存在感を示した。 イタリアU-21代表として欧州選手権予選に出場し、昨年6月にはギリシャ、ルクセンブルクとの親善試合でA代表にも招集された」。
最初の言葉
一方、トマソ・ベルティがクレモネーゼの選手として初めて語った言葉は次の通りだ。「私にとってクレモは山岳ステージだ。自分を試し、何者かを証明する試練の場だ。とても嬉しく、チームや街を知りたくて早くプレーしたい」。