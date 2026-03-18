クレモネーゼは窮地に立たされている。リーグ戦残り9節で、4位から下から数えて4番目の位置にいるレッチェとの勝ち点差はわずか3ポイントだ。ダヴィデ・ニコラ監督の去就はもはや決定的と見られ、ここ数時間で後任としてマルコ・ジャンパオロの名前が浮上している。後半戦ではわずか2ポイントしか獲得できていない危機的状況にある「グリジョロッシ」を救うべく、彼が指揮を執ることになるようだ。
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クレモネーゼ、ジャンパオロ監督との就任で合意：契約期間に関する最新情報
契約期間「ジャンパオロの新監督就任に向けた最終調整が進められている。1年半の契約で口頭合意に達した」とスカイ・スポーツが報じている。つまり、数週間だけの契約ではなく、仮に降格したとしても2027年末まで共に戦うことになる。現時点では、ニコラ監督の解任と後任の就任という2つの公式発表が待たれている。
ジャンパオロの最後の体験
ジャンパオロは2024/25シーズン、レッチェを率いて残留を果たした。最終節のラツィオ戦では、クーリバリのゴールによる1-0という劇的な勝利を収め、ディ・フランチェスコ率いるヴェネツィアを降格へと追い込んだ。そのディ・フランチェスコこそが、現在レッチェの指揮を執っており、ジャンパオロは彼とセリエA残留をかけて争うことになる。
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