クレモネーゼ、ジャンパオロ監督との就任で合意：契約期間に関する最新情報

クレモネーゼは窮地に立たされている。リーグ戦残り9節で、4位から下から数えて4番目の位置にいるレッチェとの勝ち点差はわずか3ポイントだ。ダヴィデ・ニコラ監督の去就はもはや決定的と見られ、ここ数時間で後任としてマルコ・ジャンパオロの名前が浮上している。後半戦ではわずか2ポイントしか獲得できていない危機的状況にある「グリジョロッシ」を救うべく、彼が指揮を執ることになるようだ。