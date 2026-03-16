クレモネーゼ対フィオレンティーナ、CMの選手評価：パリシは輝き、ドドは圧巻の活躍。アウデロは精彩を欠く、ジュリッチは奮闘

アウデロ 4.5：フィオレンティーナの選手たちに攻め立てられ、完全に混乱している。パリシへの対応では大きなリスクを冒した。

ルペルト 5.5：クレモネーゼを生き残らせようと奮闘する唯一の選手。しかし、チームメイトたちはもはや諦めているようだ。意志が欠けている時、経験は単なる自己満足に終わる。

チェッケリーニ 5.5：ピッコーリと一対一で対峙しようとするが、マークを厳しくすべき場面でミスを犯す。しかし、2-0となるクロスには反応が遅れた。オケレケへのアシストにつながった攻撃的な突破は良かった。（80分よりテラッチャーノと交代）

フォリーノ 5：アウェイ戦では惨憺たる内容だったが、今夜もほぼ同じレベル。そのサイドではゴセンスもブレッシャニーニも、ほぼ好き放題にプレーしている。

フロリアーノ 4.5：パリシに完膚なきまでに打ちのめされ、全くボールに触れない。ミスが多く、忘れたい一日となった。このパリシを封じるのは難しいが、ニコラ監督のサイドバックもそれに一役買っている。（69分よりゼルビン：またも攻撃的な交代。フィオレンティーナはこれを活かし、試合を決定づけた）。

トースビー 6：悲惨な夜だったが、中盤で主導権を握ろうとした。最後まで諦めず、この惨憺たるクレモネーゼを背負い込んだ最初の選手。（45分よりオケレケ 7：数週間前までは構想外だったが、今やクレモナの希望の灯を灯し続けている。簡単なゴールだったが、重要なものだった）。

ボンディ 5：恐怖と不安がプレーを支配している。縦への突破は一度もなく、ジニ・スタジアムからはブーイングが沸き起こる。クレモネーゼの苦境を完璧に映し出す選手だ。（45分よりグラッシ 6：筋肉量は少ないが、質は高い。動きの乏しいクレモネーゼの中盤に新たな風を吹き込んだ）。

マレ 4.5：ファウルが多すぎる。質を求める中盤において、元フィオレンティーナの彼は決して理想的な選択とは言えない。（62分よりヴァンデプッテ 5.5：攻撃のために投入されたが、その直後にフィオレンティーナが4点目を決めた。影響力なし）。

バルビエリ 5：数少ない質の高いプレーを見せた選手の一人だが、孤立無援だった。ロビン・ゴセンスのようなベテランの経験には太刀打ちできなかった。

ジュリッチ 6：これ以上何を求めようか？チームを前線へ押し上げようと試み、すべてのラインを助け、何度もゴールを脅かした。残留へのわずかな希望は、間違いなくこのボスニアの巨人に懸かっている。

ボナッツォーリ 5.5：序盤に素晴らしいゴールを目前にしながらも、その後は姿を消した。後半は別人のようなプレーを見せ、その質の高さでフィオレンティーナの守備陣を脅かした。しかし、それだけでは不十分だった。

ニコラ 4.5：チームは崩壊寸前で、監督の座も危うい。今、監督交代に意味はあるのか？ ニコラは間違いなく、この選手たちを再活性化できることを証明しなければならない。なぜなら、現時点ではあらゆる面で暗黒の夜が続いているからだ。