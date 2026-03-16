フィオレンティーナがクレモネーゼ相手に挙げた4得点は、まさに救いとなる勝利だった。ヴァノーリ監督率いるチームは順位を上げて、降格圏から一歩距離を置いた。一方、ダヴィデ・ニコラ監督率いるチームにとっては暗い夜となった。解任の危機か？
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クレモネーゼ対フィオレンティーナ、CMの選手評価：パリシは輝き、ドドは圧巻の活躍。アウデロは精彩を欠く、ジュリッチは奮闘
クレモネーゼ
アウデロ 4.5：フィオレンティーナの選手たちに攻め立てられ、完全に混乱している。パリシへの対応では大きなリスクを冒した。
ルペルト 5.5：クレモネーゼを生き残らせようと奮闘する唯一の選手。しかし、チームメイトたちはもはや諦めているようだ。意志が欠けている時、経験は単なる自己満足に終わる。
チェッケリーニ 5.5：ピッコーリと一対一で対峙しようとするが、マークを厳しくすべき場面でミスを犯す。しかし、2-0となるクロスには反応が遅れた。オケレケへのアシストにつながった攻撃的な突破は良かった。（80分よりテラッチャーノと交代）
フォリーノ 5：アウェイ戦では惨憺たる内容だったが、今夜もほぼ同じレベル。そのサイドではゴセンスもブレッシャニーニも、ほぼ好き放題にプレーしている。
フロリアーノ 4.5：パリシに完膚なきまでに打ちのめされ、全くボールに触れない。ミスが多く、忘れたい一日となった。このパリシを封じるのは難しいが、ニコラ監督のサイドバックもそれに一役買っている。（69分よりゼルビン：またも攻撃的な交代。フィオレンティーナはこれを活かし、試合を決定づけた）。
トースビー 6：悲惨な夜だったが、中盤で主導権を握ろうとした。最後まで諦めず、この惨憺たるクレモネーゼを背負い込んだ最初の選手。（45分よりオケレケ 7：数週間前までは構想外だったが、今やクレモナの希望の灯を灯し続けている。簡単なゴールだったが、重要なものだった）。
ボンディ 5：恐怖と不安がプレーを支配している。縦への突破は一度もなく、ジニ・スタジアムからはブーイングが沸き起こる。クレモネーゼの苦境を完璧に映し出す選手だ。（45分よりグラッシ 6：筋肉量は少ないが、質は高い。動きの乏しいクレモネーゼの中盤に新たな風を吹き込んだ）。
マレ 4.5：ファウルが多すぎる。質を求める中盤において、元フィオレンティーナの彼は決して理想的な選択とは言えない。（62分よりヴァンデプッテ 5.5：攻撃のために投入されたが、その直後にフィオレンティーナが4点目を決めた。影響力なし）。
バルビエリ 5：数少ない質の高いプレーを見せた選手の一人だが、孤立無援だった。ロビン・ゴセンスのようなベテランの経験には太刀打ちできなかった。
ジュリッチ 6：これ以上何を求めようか？チームを前線へ押し上げようと試み、すべてのラインを助け、何度もゴールを脅かした。残留へのわずかな希望は、間違いなくこのボスニアの巨人に懸かっている。
ボナッツォーリ 5.5：序盤に素晴らしいゴールを目前にしながらも、その後は姿を消した。後半は別人のようなプレーを見せ、その質の高さでフィオレンティーナの守備陣を脅かした。しかし、それだけでは不十分だった。
ニコラ 4.5：チームは崩壊寸前で、監督の座も危うい。今、監督交代に意味はあるのか？ ニコラは間違いなく、この選手たちを再活性化できることを証明しなければならない。なぜなら、現時点ではあらゆる面で暗黒の夜が続いているからだ。
フィオレンティーナ
デ・ヘア 6.5：ボナッツォーリへの素晴らしい反応。フィオレンティーナ戦での勝利には、彼のゴールキーパーとしての活躍も大きく寄与している。ようやくだ。
ドド 7.5：クレモナでサンバが踊られた。ブラジル人選手のスターらしいゴール。クレモネーゼの選手3人を翻弄し、オーデロを巧みにかわして決めた。これこそが真のドドだ。今までどこにいたのか？
ポングラチッチ 6：完璧な前半を終えたが、後半はクレモネーゼのプレッシャーに苦しんだ。クロアチア人GKは、多少のミスがあったものの、集中力を保ち続けた。
ラニエリ 6.5：ジュリッチを封じるのは容易ではないが、元フィオレンティーナのキャプテンは全く恐れることなくそれを成し遂げた。「通さない！」と、ジニ・スタジアムのピッチ上で彼のスパイクが叫んでいるようだ。この守備陣の要。（88分よりファッビアン・SV）
ゴセンズ 6.5：真のゴセンズらしさが垣間見えた。決勝戦のような雰囲気の試合で、このドイツ人選手の存在感は欠かせない。ミスは一切なく、コンディションの良さも示した。このフィオレンティーナにとって、ロビンがいかに欠けていたかが痛感された。（80分よりルガーニ SV）
マンドラゴラ 6.5：ボールをうまく扱い、ビルドアップし、常に縦へのプレーを見せた。ヴィオラのMFにとって、大きな存在感を示した試合だった。（75分よりンドゥール 6：必要な時に力強さを発揮）
ファジョリ 6.5：過去と向き合い、現在を掴み取った。フィオレンティーナは彼にボールを託し、彼はまるで母鶏がひなを慈しむかのようにボールを大切に扱った。ゴールラインでの劇的なセーブ。あらゆる面で質の高いプレーを見せた。
ブレシアーニニ 6：良いタイミングで飛び込み、絶えず危険なチャンスを作り出した。しかし、彼にはもっと、はるかに多くのことができるという感覚が残る。今夜のパフォーマンスは出発点となるだろうか？
パリシ 7.5：ファビアーノ・パリシは、ある朝、悪夢から目覚めると、ベッドの中で…攻撃的ウイングへと変身していた。元エンポリの彼は、カフカの小説の理想的な主人公だ。内気なサイドバックから攻撃的ウイングへ：生まれ変わった選手。（80分よりファッツィーニと交代）
ピッコーリ 7：「じゃあ、元気なんだな」とチェッコ・ザローネは言うだろう。真のフォワードらしい動きと、2700万ユーロ級のゴール（ほぼ）。トンネルの先に光が見え始めているのかもしれない。
グドムンドソン 6.5：アイスランド人選手の試合運びは、ラコフ戦と同じだ。粘り強くプレーし、そして突然、チャンピオンらしい閃きを見せる。とはいえ、フィオレンティーナの10番を目指す者としては、まだ物足りない。（75分よりハリソン 評価なし）
ヴァノーリ 7：パリシを右サイドのトップに起用したのは彼のアイデアであり、今やその功績をすべて手中に収めている。苦しい局面もあったが、このフィオレンティーナは降格圏という泥沼から抜け出すことに成功した。今後は、チームを可能な限り降格圏の外に留めておくのが彼の役目となる。