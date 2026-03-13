クレモネーゼ対フィオレンティーナ：視聴方法、テレビ放送局、ストリーミング、先発メンバー

ニコラ監督は、出場停止処分中のペッツェラを欠くことになる。一方、ジニ・スタジアムでのフィオレンティーナ戦に誰が出場するかは疑いの余地がない。攻撃陣では、ジュリッチとボナッツォーリのどちらが先発の座を勝ち取るかが注目される。中盤のトースビーは不動のポジションで、その両脇にはヴァンデプッテと元フィオレンティーナのマレが配置される。

一方、フィオレンティーナに関しては、すべてがモイゼ・キーンを中心に回っている。このフィオレンティーナのFWは回復に間に合う見込みだが、万が一の場合はロベルト・ピッコリが待機している。ファビアーノ・パリシの起用位置も注目される。ここ数試合精彩を欠いているハリソンの代わりに、ワイドのポジションで起用される可能性がある。ファジョーリとグドムンドソンがスタメンに復帰する。