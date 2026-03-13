クレモナのジニ・スタジアムでは、残留をかけたまさに正真正銘の決戦が繰り広げられる。ニコラ監督率いるクレモネーゼは、数ヶ月にわたる深刻な不振を経て、今シーズンまだ戦えることを証明しなければならない。一方、パオロ・ヴァノーリ監督率いるフィオレンティーナは、降格の影に怯えながら過ごした数ヶ月を経て、ようやく一息つけることを願っている。
クレモネーゼ対フィオレンティーナ：視聴方法、テレビ放送局、ストリーミング、先発メンバー
クレモネーゼ対フィオレンティーナ：テレビ放送とライブストリーミング試合：クレモネーゼ対フィオレンティーナ
日時：2026年3月16日（月）
20時45分
放送局：DAZN
ストリーミング：DAZN
クレモネーゼ対フィオレンティーナの予想スタメン
クレモネーゼ（3-5-2）：アウデロ；テラッチャーノ、フォリーノ、ルペルト；バルビエリ、ヴァンデプッテ、トースビー、マレ、ゼルビン；ボナッツォーリ、ジュリッチ。監督：ニコラ
フィオレンティーナ（4-3-3）：デ・ヘア；ドド、ポングラチッチ、ラニエリ、ゴセンス；マンドラゴラ、ファジョリ、ブレスチャニーニ；パリシ、キーン、グドムンドソン。監督：ヴァノーリ
最新スタメン情報
ニコラ監督は、出場停止処分中のペッツェラを欠くことになる。一方、ジニ・スタジアムでのフィオレンティーナ戦に誰が出場するかは疑いの余地がない。攻撃陣では、ジュリッチとボナッツォーリのどちらが先発の座を勝ち取るかが注目される。中盤のトースビーは不動のポジションで、その両脇にはヴァンデプッテと元フィオレンティーナのマレが配置される。
一方、フィオレンティーナに関しては、すべてがモイゼ・キーンを中心に回っている。このフィオレンティーナのFWは回復に間に合う見込みだが、万が一の場合はロベルト・ピッコリが待機している。ファビアーノ・パリシの起用位置も注目される。ここ数試合精彩を欠いているハリソンの代わりに、ワイドのポジションで起用される可能性がある。ファジョーリとグドムンドソンがスタメンに復帰する。
クレモネーゼ対フィオレンティーナの試合をテレビで視聴する方法
クレモネーゼ対フィオレンティーナの試合はDAZNで生中継され、スマートテレビやFire Stick、Chromecast、TIMVISION Box、ゲーム機などのデバイスで視聴可能です。DAZNとSkyの両方に加入しているユーザーは、「Zona DAZN」オプションを有効にすることで、DAZN 2（Skyチャンネル215）でも視聴できます。
クレモネーゼ対フィオレンティーナのライブストリーミングDAZNでの生中継となるため、この試合は公式アプリを通じてスマートフォンやタブレットからストリーミングで視聴できるほか、PCやノートパソコンからプラットフォームのウェブサイトにアクセスして視聴することも可能です。
実況アナウンサーとセカンドボイス
クレモネーゼ対フィオレンティーナの試合実況は、ジュスティニアーニとジャッケリーニのコンビが担当する。
