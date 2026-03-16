クレモネーゼのニコラ：「残留？ 私は信じているが、我々は脆い」

試合分析 – 「スタジアムからのブーイングは理解できる。チームを信じ続けなければならない。しかし、常に我々に異議を唱えてきたサポーターたちには何も言う気にはなれない。彼らが怒りを表すのは当然のことだし、むしろそれが我々の糧になるかもしれない。チームは今日、全力を尽くしたが、現時点では脆く、あまりにも簡単に失点してしまう。 チャンスを作ろうと試みた。私は選手たちの長所を見ることを選び、誰かを責めるつもりはない。残留まであと3ポイントだが、これほど脆い状態では簡単ではない。次の試合からすでに転機を作り出す必要がある。私は信じている。それが我々の目標だ」。

将来について – 「我々は自らを問い直している。短期間ではないが結果が出ないなら、異なる状況を試す。分析はもう少し深く行う必要がある。得点が少ないというより、失点する際に少し脆さがあるのだ。 今日、最初のチャンスで失点してしまった。これは事実であり、この状況を打開するのは我々次第だ。悲観や落ち込みを深めるのではなく、残留まであと3ポイントだと知っている者たちの熱意を持ってこそ、解決できる。まだすべてを勝ち取るチャンスはある」。