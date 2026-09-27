今季序盤のセリエBで、ひとりの選手が大きな注目を集めている。クレモネーゼに所属する2007年生まれの攻撃的MF、アディン・リチナだ。今夏、ユヴェントスから完全レンタルで加入した。ユヴェントスはNextGenでの1シーズンを経て、このドイツ人タレントに継続的な出場機会と経験を積ませるため、イタリア国内でプレーさせることを決断。届いた複数のオファーの中で、バイエルン・ミュンヘンの下部組織から獲得したこの選手の成長を続ける上で、クレモネーゼこそが理想的な環境だと判断した。
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クレモネーゼにレンタル移籍しているユヴェントスの逸材リチナの市場価値は？
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クレモネーゼでのリチーナの数字
リーグ戦とコッパ・イタリアの4試合で2ゴール1アシストを記録し、ジャンパオロに代わってペッキアが就任した監督交代後も先発の座を維持している。ユヴェントスは、この若手の成長を注視している。クラブは昨年2月、他クラブとの争奪戦を先回りする形でフリーで獲得し、ネクストジェンで数カ月の適応期間を経て、レンタルに出すことを決めた。ユヴェントスとの契約は2029年まで。現在のリチーナの評価額は1000万ユーロよりも1500万ユーロに近く、将来の移籍金の30％はバイエルンに入る。
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ユルドゥズのようなリチーナ
ユヴェントスが期待を寄せる中、リツィナの歩みはケナン・ユルディズと似たものになる可能性がある。ユルディズもまたバイエルン・ミュンヘンから加入し、PrimaveraとNext Genで内部の各ステップを踏んだ後にトップチームへ引き上げられ、現在はビッグクラブの注目を集めている（チェルシー、アーセナル、レアル・マドリーは以前から獲得候補のリストに入れている）。もしリツィナもこのトルコ人アタッカーのレベルに到達すれば、ユヴェントスはチーム内に現有屈指の才能を2人抱えることになる。クラブはそうなることを願いつつ、今後はクレモネーゼでのリツィナの成長を継続的に見守っていく。
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