ユヴェントスが期待を寄せる中、リツィナの歩みはケナン・ユルディズと似たものになる可能性がある。ユルディズもまたバイエルン・ミュンヘンから加入し、PrimaveraとNext Genで内部の各ステップを踏んだ後にトップチームへ引き上げられ、現在はビッグクラブの注目を集めている（チェルシー、アーセナル、レアル・マドリーは以前から獲得候補のリストに入れている）。もしリツィナもこのトルコ人アタッカーのレベルに到達すれば、ユヴェントスはチーム内に現有屈指の才能を2人抱えることになる。クラブはそうなることを願いつつ、今後はクレモネーゼでのリツィナの成長を継続的に見守っていく。