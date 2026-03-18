Goal.com
ライブ
Juventus v Lecce - Serie AGetty Images Sport
Francesco Guerrieri

翻訳者：

クレモネーゼがジャンパオロを選んだ理由：新たなフォーメーションと降格圏付近の順位

リーグ戦終了まであと数ヶ月というタイミングで、クラブはニコラを解任し、元レッチェの選手を起用することを決定した

フィオレンティーナ戦での敗北が、クレモネーゼにおけるダヴィデ・ニコラ監督の解任の決定的な要因となった。クラブのこの決定は、チームが15試合連続未勝利という苦しい時期を経て下されたもので、最後の勝利は昨年12月7日のレッチェ戦以来のことだった。 このため、クラブはセリエBへの降格を回避するために方向転換が必要だと判断し、チームに活を入れるべく、昨シーズン、セリエAのレッチェで指揮を執った後、無職となっていたマルコ・ジャンパオロを新監督に選出した


  • ジャンパオロ・アッラ・クレモネーゼ、その理由

    ジャンパオロはクレモネーゼと2026年6月30日までの契約を締結し、残留を果たした場合、さらに1シーズンの自動更新条項が付帯している。 数時間にわたる検討と複数の候補者の詳細な分析を経て、クラブはジャンパオロ監督を選出したその理由は、彼がこのカテゴリーでの豊富な経験（セリエAで約20年間指揮を執ってきた）を持つこと、そしてチーム全体にマインドセットの切り替えを促し、シーズン終盤に向けて熱意を取り戻すことを目指すためである。 さらに、ジャンパオロ氏が選ばれた理由として、2014年11月から2015年5月にかけてセリエCのクレモネーゼで指揮を執った経験があり、クラブの環境をよく熟知している点も挙げられる。


    • 広告

  • クレモネーゼの順位表

    ジャンパオロ監督のセリエA復帰戦は、3月21日（土）に予定されている。クレモネーゼは15時からパルマと対戦し、5連敗を回避すべく戦う。リーグ戦残り9節を残し、クレモネーゼはリーグ最下位から3番目の順位に沈んでいる残留圏まで3ポイント差、失点44でリーグ4番目に守備が脆弱だ（これより失点が多いのはヴェローナ、ピサ、トリノのみ）。 フォーメーションに注目だ。昨年、ジャンパオロは4-3-3と4-2-3-1を交互に用いてレッチェの残留を導いた。過去、同監督が主要な指揮を執った際、最も多用したフォーメーションは4-3-1-2であった。

セリエ A
パルマ crest
パルマ
PAR
クレモネーゼ crest
クレモネーゼ
CRE
0