フィオレンティーナ戦での敗北が、クレモネーゼにおけるダヴィデ・ニコラ監督の解任の決定的な要因となった。クラブのこの決定は、チームが15試合連続未勝利という苦しい時期を経て下されたもので、最後の勝利は昨年12月7日のレッチェ戦以来のことだった。 このため、クラブはセリエBへの降格を回避するために方向転換が必要だと判断し、チームに活を入れるべく、昨シーズン、セリエAのレッチェで指揮を執った後、無職となっていたマルコ・ジャンパオロを新監督に選出した。
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クレモネーゼがジャンパオロを選んだ理由：新たなフォーメーションと降格圏付近の順位
ジャンパオロ・アッラ・クレモネーゼ、その理由
ジャンパオロはクレモネーゼと2026年6月30日までの契約を締結し、残留を果たした場合、さらに1シーズンの自動更新条項が付帯している。 数時間にわたる検討と複数の候補者の詳細な分析を経て、クラブはジャンパオロ監督を選出した。その理由は、彼がこのカテゴリーでの豊富な経験（セリエAで約20年間指揮を執ってきた）を持つこと、そしてチーム全体にマインドセットの切り替えを促し、シーズン終盤に向けて熱意を取り戻すことを目指すためである。 さらに、ジャンパオロ氏が選ばれた理由として、2014年11月から2015年5月にかけてセリエCのクレモネーゼで指揮を執った経験があり、クラブの環境をよく熟知している点も挙げられる。
クレモネーゼの順位表
ジャンパオロ監督のセリエA復帰戦は、3月21日（土）に予定されている。クレモネーゼは15時からパルマと対戦し、5連敗を回避すべく戦う。リーグ戦残り9節を残し、クレモネーゼはリーグ最下位から3番目の順位に沈んでいる。残留圏まで3ポイント差、失点44でリーグ4番目に守備が脆弱だ（これより失点が多いのはヴェローナ、ピサ、トリノのみ）。 フォーメーションに注目だ。昨年、ジャンパオロは4-3-3と4-2-3-1を交互に用いてレッチェの残留を導いた。過去、同監督が主要な指揮を執った際、最も多用したフォーメーションは4-3-1-2であった。
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