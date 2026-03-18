クレモネーゼがジャンパオロを選んだ理由：新たなフォーメーションと降格圏付近の順位

ジャンパオロはクレモネーゼと2026年6月30日までの契約を締結し、残留を果たした場合、さらに1シーズンの自動更新条項が付帯している。 数時間にわたる検討と複数の候補者の詳細な分析を経て、クラブはジャンパオロ監督を選出した。その理由は、彼がこのカテゴリーでの豊富な経験（セリエAで約20年間指揮を執ってきた）を持つこと、そしてチーム全体にマインドセットの切り替えを促し、シーズン終盤に向けて熱意を取り戻すことを目指すためである。 さらに、ジャンパオロ氏が選ばれた理由として、2014年11月から2015年5月にかけてセリエCのクレモネーゼで指揮を執った経験があり、クラブの環境をよく熟知している点も挙げられる。



