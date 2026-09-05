90'+1' - インテルが逆転、ラウタロ・マルティネス！ CKからボックス内でこぼれ球の応酬となり、ボールはアカンジのもとへ。そこからアルゼンチン代表FWへつなぐと、ひと突きで決めてドッピエッタ、3-2だ。





90' - アンギサがまたしても決定機を痛恨のミス。ゴールまで2メートルの位置でルッカのシュートボールに合わせたが、まさかの枠外へ送ってしまった。





89' - ネレスがお返し！ デ・ブライネが絶妙なボールを送り、バレッラがスリップ。ブラジル人FWは動きながらのPKのような場面だったが、シュートは大きく上へ外れた。





88' - テュラム、何というミス！ チャルハノールのスルーパスがボックス内へ通り、フランス代表FWはゴールまで数メートルの位置から大きく上へ打ち上げた。





82' インテル同点、テュラム！ 左からカルロス・アウグストがクロス。フランス代表FWが競り勝ってヘディングを決め、2-2。直前の接触でラフマニは倒れたままだった。





78' - インテルが猛攻。テュラムが右を突破して強烈なシュートを放つも、ボールはサイドネットの外。





74' - チャルハノールのCKにカルロス・アウグストがヘディング。わずかに高い。





73' - テュラムがポスト直撃！ 右からディウフがクロス。フランス代表FWはラフマニの上から競り勝ったが、シュートはファーのポストを叩いた。インテルは2-2まであと一歩。





59' - またもディマルコからラウタロへ。しかしクロスはファーに流れすぎ、アルゼンチン代表FWのシュートは上へ。





55' - インテルが1点を返す、ラウタロ！ バレッラがクロスを入れ、ディマルコがほぼ不可能な体勢から折り返し。そこにアルゼンチン代表FWが詰め、至近距離から押し込むだけで1-2とした。





53' - ナポリ追加点、ホイルンド！ デンマーク人FWが距離のある位置から左足で強烈なグラウンダー。マルティネスの届かないところへボールが吸い込まれた。わずか数分でナポリが2-0とした。





52' - インテルが反撃。ジエリンスキがダイレクトでシュートを放つが、メレトがCKへ逃れた。





50' - ナポリ先制、ポリターノ！ インテル守備陣がバレッラとバストーニのところでビルドアップミス。アリソン・サントスから受けたウイングは1本目、2本目とDFの壁に阻まれたが、3本目で真ん中を射抜き、1-0とした。





49' - インテルがPKを要求！ バレッラがラフマニからボールを奪った後、ロボトカのボックス内でのハンドを主張して激しく抗議。ソッツァ主審はプレー続行、VARの介入もなし。インテルは怒りをあらわにしている。





45'4' - ディマルコがクロスバー直撃！ 25メートルの位置からの左足FKがバーを直撃。メレトは動けなかった。





45'+2' - インテルが応戦！ ラウタロが左を破り、ディ・ロレンツォがいったんクリア。しかしアルゼンチン代表FWが拾い直して強烈なシュートを放つと、メレトがCKへ逃れた。





45'+1 - ホイルンドが先制機を逃す！ 右CKからの落としにデンマーク人FWが収め、左足のつま先でうまく打てず。弱いシュートとなり、マルティネスが難なく処理した。





35' - ビセックが圧巻のプレー。ボックス手前でラファ・マリンに股抜きを決めて持ち上がり、左足のカーブシュートを狙ったが、わずかに高い。





29' - またもアンギサ。ホイルンドの折り返しに後方から詰めて押し込みを狙ったが、アカンジが決定的なブロックでCKへ逃れた。





24' - 再びエスポジト。ディマルコのクロスにヘディングで合わせたが、ボールは脇へ流れた。





11' - ピオ・エスポジトが狙う。ボックス内で見事な体のひねりから放ったシュートは、メレトにセーブされた。





6' - アンギサに対するマルティネスのビッグセーブ！ アリソンが左を突破してマイナスのクロス。カメルーン代表MFが中央からダイレクトで合わせたが、インテルGKが驚異的な反応でナポリの先制を阻止。さらにポリターノのセカンドシュートも防いだ。





2' - いきなりインテルにビッグチャンス！ ボックス手前でラウタロが頭で落とし、ディウフがダイレクトボレー。鋭く飛んだが、メレトの好セーブに阻まれ、CKとなった。