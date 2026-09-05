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ライブ
FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIAFP

翻訳者：

クレイジーなインテル！ 0－2からナポリに3－2で逆転勝利、ラウタロ・マルティネスの2得点でキヴがアッレグリを下す

インテル 対 ナポリ
インテル
ナポリ
セリエ A

セリエA第3節をLIVEで一緒に振り返ろう。

セリエA第3節

インテル 3-2 ナポリ

得点者：50分 ポリターノ（N）、53分 ホイルンド（N）、56分 ラウタロ・マルティネス（I）、82分 テュラム（I）、90+1分 ラウタロ・マルティネス（I）。


近年を象徴してきたスクデット争いのカードが、セリエA第3節で壮大なドラマを生んだ。18時キックオフでミラノのスタディオ・ジュゼッペ・メアッツァにて行われた一戦で、クリスティアン・キヴ率いる現イタリア王者のインテルが、マッシミリアーノ・アッレグリ率いる準優勝のナポリに対し、0-2から3-2の逆転勝利を収めた。直近のイタリア王者のタイトルを分け合ってきた2チームによる対決だった。


ポリターノとホイルンドが決めた後、ラウタロとテュラムが大逆転を演出。ラウタロは2ゴールを挙げ、決勝点は91分だった。終盤は両チームにいくつものチャンスが生まれ、インテルはPKを主張。ロボトカのエリア内でのハンドがあったとみられる場面だった。ナポリは終盤に下がりすぎ、敗れた。


ただし、今季のスタートは対照的だ。インテルは3連勝で勝ち点9の首位。一方のナポリは、ジェノヴァでの勝利の後、ホームでコモに敗れて勝ち点3にとどまっており、両者の勝ち点差はすでに6となっている。






  • FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIAFP

    GOALとハイライトシーン

    90'+1' - インテルが逆転、ラウタロ・マルティネス！ CKからボックス内でこぼれ球の応酬となり、ボールはアカンジのもとへ。そこからアルゼンチン代表FWへつなぐと、ひと突きで決めてドッピエッタ、3-2だ。


    90' - アンギサがまたしても決定機を痛恨のミス。ゴールまで2メートルの位置でルッカのシュートボールに合わせたが、まさかの枠外へ送ってしまった。


    89' - ネレスがお返し！ デ・ブライネが絶妙なボールを送り、バレッラがスリップ。ブラジル人FWは動きながらのPKのような場面だったが、シュートは大きく上へ外れた。


    88' - テュラム、何というミス！ チャルハノールのスルーパスがボックス内へ通り、フランス代表FWはゴールまで数メートルの位置から大きく上へ打ち上げた。


    82' インテル同点、テュラム！ 左からカルロス・アウグストがクロス。フランス代表FWが競り勝ってヘディングを決め、2-2。直前の接触でラフマニは倒れたままだった。


    78' - インテルが猛攻。テュラムが右を突破して強烈なシュートを放つも、ボールはサイドネットの外。


    74' - チャルハノールのCKにカルロス・アウグストがヘディング。わずかに高い。


    73' - テュラムがポスト直撃！ 右からディウフがクロス。フランス代表FWはラフマニの上から競り勝ったが、シュートはファーのポストを叩いた。インテルは2-2まであと一歩。


    59' - またもディマルコからラウタロへ。しかしクロスはファーに流れすぎ、アルゼンチン代表FWのシュートは上へ。


    55' - インテルが1点を返す、ラウタロ！ バレッラがクロスを入れ、ディマルコがほぼ不可能な体勢から折り返し。そこにアルゼンチン代表FWが詰め、至近距離から押し込むだけで1-2とした。


    53' - ナポリ追加点、ホイルンド！ デンマーク人FWが距離のある位置から左足で強烈なグラウンダー。マルティネスの届かないところへボールが吸い込まれた。わずか数分でナポリが2-0とした。


    52' - インテルが反撃。ジエリンスキがダイレクトでシュートを放つが、メレトがCKへ逃れた。


    50' - ナポリ先制、ポリターノ！ インテル守備陣がバレッラとバストーニのところでビルドアップミス。アリソン・サントスから受けたウイングは1本目、2本目とDFの壁に阻まれたが、3本目で真ん中を射抜き、1-0とした。


    49' - インテルがPKを要求！ バレッラがラフマニからボールを奪った後、ロボトカのボックス内でのハンドを主張して激しく抗議。ソッツァ主審はプレー続行、VARの介入もなし。インテルは怒りをあらわにしている。


    45'4' - ディマルコがクロスバー直撃！ 25メートルの位置からの左足FKがバーを直撃。メレトは動けなかった。


    45'+2' - インテルが応戦！ ラウタロが左を破り、ディ・ロレンツォがいったんクリア。しかしアルゼンチン代表FWが拾い直して強烈なシュートを放つと、メレトがCKへ逃れた。


    45'+1 - ホイルンドが先制機を逃す！ 右CKからの落としにデンマーク人FWが収め、左足のつま先でうまく打てず。弱いシュートとなり、マルティネスが難なく処理した。


    35' - ビセックが圧巻のプレー。ボックス手前でラファ・マリンに股抜きを決めて持ち上がり、左足のカーブシュートを狙ったが、わずかに高い。


    29' - またもアンギサ。ホイルンドの折り返しに後方から詰めて押し込みを狙ったが、アカンジが決定的なブロックでCKへ逃れた。


    24' - 再びエスポジト。ディマルコのクロスにヘディングで合わせたが、ボールは脇へ流れた。


    11' - ピオ・エスポジトが狙う。ボックス内で見事な体のひねりから放ったシュートは、メレトにセーブされた。


    6' - アンギサに対するマルティネスのビッグセーブ！ アリソンが左を突破してマイナスのクロス。カメルーン代表MFが中央からダイレクトで合わせたが、インテルGKが驚異的な反応でナポリの先制を阻止。さらにポリターノのセカンドシュートも防いだ。


    2' - いきなりインテルにビッグチャンス！ ボックス手前でラウタロが頭で落とし、ディウフがダイレクトボレー。鋭く飛んだが、メレトの好セーブに阻まれ、CKとなった。

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  • 試合結果詳細

    インテル 3-2 ナポリ

    得点者：50分 ポリターノ（N）、53分 ホイルンド（N）、56分 ラウタロ・マルティネス（I）、82分 テュラム（I）、90＋1分 ラウタロ・マルティネス（I）。


    インテル（3-5-2）：J・マルティネス；ビセック、アカンジ、バストーニ（79分 ボニー）；ディウフ、バレッラ、ジエリンスキ（72分 チャルハノール）、スチッチ（46分 ジョーンズ）、ディマルコ（62分 カルロス・アウグスト）；エスポジト（46分 テュラム）、ラウタロ・マルティネス。監督：キヴ。


    ナポリ（4-3-3）： メレト；ディ・ロレンツォ、ラフマニ、マリン、スピナッツォーラ；アングイッサ、ロボトカ（80分 ギルモア、ベルガラ（62分 デ・ブライネ）；ポリターノ（63分 ネレス）、ホイルンド（72分 ルッカ）、アリソン・サントス（80分 バディアシル）。監督：アッレグリ。


    警告：ベルガラ（N）、ラウタロ・マルティネス（I）、マリン（N）

    退場：-

    アシスト：ディ・ロレンツォ（N）、ディマルコ（I）、カルロス・アウグスト（I）、アカンジ（I）。

    主審：ソッツァ

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