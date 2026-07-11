スペイン対ベルギー戦の66分、試合の行方が決まった。「赤い悪魔」のゴールキーパー、ティボ・クルトワはクーリングブレイク後にルディ・ガルシア監督によって控えのセンネ・ラメンスと交代。ラメンスは88分、拙いセーブでミスを犯し、それがメリノの決勝ゴールを招いた。レアル・マドリードの正GKクルトワは試合後に本音を語った。
Getty Images Sport
翻訳者：
クルトワ：「退場したくなかったが、ガルシアがそう決めた。僕を相手に、もう1点決めるのは難しかっただろう」
怪我
ロングキックを蹴ったときに違和感があった。 すでに30回ほどロングキックを蹴っていたので、大腿二頭筋の張りだと思った」とベルギー人GKはDAZNスペインに語った。「セーブで少し違和感があり、次のロングキックで悪化した。医者に診てもらうため座った。続けたいが、うまく蹴れない」。
為替レート
ガルシアには「体調が万全ではなく、強いショットは打てないが、あと5分続けて様子を見たい」と伝えた。 強いシュートを打たなければ、どうにかなると考えていた。監督は100％でないなら交代させると言った。最終判断は監督が下す。チームが最優先だが、体調は良く、相手に2点目を取られるのは難しいと感じていた」。
SU LAMMENS
「結局、これがサッカーだ。彼を責めるべきではない。彼は素晴らしいゴールキーパーで、ユナイテッドでも好シーズンだった。これからも優れた守護者であり続けるだろう」
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