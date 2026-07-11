ガルシアには「体調が万全ではなく、強いショットは打てないが、あと5分続けて様子を見たい」と伝えた。 強いシュートを打たなければ、どうにかなると考えていた。監督は100％でないなら交代させると言った。最終判断は監督が下す。チームが最優先だが、体調は良く、相手に2点目を取られるのは難しいと感じていた」。



