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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

翻訳者：

クルトワ：「退場したくなかったが、ガルシアがそう決めた。僕を相手に、もう1点決めるのは難しかっただろう」

ベルギー

スペインの決勝ゴールを招いた選手交代は回避できたのか？

スペインベルギー戦の66分、試合の行方が決まった。「赤い悪魔」のゴールキーパーティボ・クルトワはクーリングブレイク後にルディ・ガルシア監督によって控えのセンネ・ラメンスと交代ラメンスは88分、拙いセーブでミスを犯し、それがメリノの決勝ゴールを招いた。レアル・マドリードの正GKクルトワは試合後に本音を語った。


  • 怪我

    ロングキックを蹴ったときに違和感があった。 すでに30回ほどロングキックを蹴っていたので、大腿二頭筋の張りだと思った」とベルギー人GKはDAZNスペインに語った。「セーブで少し違和感があり、次のロングキックで悪化した。医者に診てもらうため座った。続けたいが、うまく蹴れない」。

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  • 為替レート

    ガルシアには「体調が万全ではなく、強いショットは打てないが、あと5分続けて様子を見たい」と伝えた。 強いシュートを打たなければ、どうにかなると考えていた。監督は100％でないなら交代させると言った。最終判断は監督が下す。チームが最優先だが、体調は良く、相手に2点目を取られるのは難しいと感じていた」。


  • SU LAMMENS

    「結局、これがサッカーだ。彼を責めるべきではない。彼は素晴らしいゴールキーパーで、ユナイテッドでも好シーズンだった。これからも優れた守護者であり続けるだろう」

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