スペイン対ベルギー戦の66分、試合の行方が決まった。「赤い悪魔」のゴールキーパー、ティボ・クルトワは、クーリングブレイク後にルディ・ガルシア監督によって控えのセンネ・ラメンスと交代。ラメンスは88分、不器用なセーブでミスを犯し、メリノの決勝ゴールを招いた。レアル・マドリードの正GKクルトワは、試合後に本音を語った。
Getty Images Sport
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クルトワ：「退場したくなかったが、ガルシアがそう決めた。僕を相手に、もう1点取ることは難しかっただろう」
怪我
ロングキックを蹴ったときに違和感があった。 すでに30回ほどロングキックを蹴っていたので、大腿二頭筋の張りだと思った」とベルギー人GKはDAZNスペインに語った。「セーブの後に違和感が強まり、ロングキックでさらに悪化した。医者に診てもらうために座った。続けたいが、うまく蹴れない」。
為替レート
ガルシアには「体調が万全ではなく、強いショットは打てないが、あと5分続けて様子を見たい」と伝えた。 強く蹴らなければ続けられると感じていた。監督は100％でないなら交代させると言った。最終判断は監督が下す。チームが最優先だが、体調は良く、相手に2点目を取られるのは難しいと思っていた」。
SU LAMMENS
「結局、これがサッカーだ。彼を責めるべきではない。彼は素晴らしいゴールキーパーで、ユナイテッドでも素晴らしいシーズンを過ごした。これからもそうだろう」
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