クルトワ：「退場したくなかったが、ガルシアがそう決めた。僕を相手に、もう1点取ることは難しかっただろう」

ガルシアには「体調が万全ではなく、強いショットは打てないが、あと5分続けて様子を見たい」と伝えた。 強く蹴らなければ続けられると感じていた。監督は100％でないなら交代させると言った。最終判断は監督が下す。チームが最優先だが、体調は良く、相手に2点目を取られるのは難しいと思っていた」。



