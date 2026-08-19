ジョーンズにとって、サン・シーロへの移籍はマージーサイドでの長く輝かしい章に終止符を打つことを意味する。ジョーンズは9歳でリヴァプールのアカデミーに加入し、段階を踏んでトップチームの主力へと成長した。2019年にユルゲン・クロップ監督の下でデビューして以降、リヴァプールで228試合に出場し、その過程で記憶に残るゴールもいくつも決めてきた。

新たなスタートを目指す動きは、生え抜きMFにとってほろ苦いシーズンを経たことを受けたものだ。ジョーンズは前季、全公式戦で49試合に出場したものの、プレミアリーグでの先発はわずか18試合にとどまり、アルネ・スロット監督の中盤で定位置を確保するのに苦しんだ。新ヘッドコーチのアンドニ・イラオラが残留を望んでいるにもかかわらず、停滞している契約交渉と、インテルでの新たな挑戦を望むジョーンズ本人の意向により、この夏の退団の可能性はますます高まっている。