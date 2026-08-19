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クルティス・ジョーンズがインテルへ？ セリエAの強豪がリヴァプールとの3000万ポンドの取引成立に接近
インテル、合意に近づく
『BBC Sport』によると、インテルはジョーンズ獲得に向け、3000万ポンドの契約成立へ大きく近づいている。イタリアの強豪は以前から25歳の同選手を高く評価しており、交渉でも決定的な前進を見せたようだ。両クラブはなお移籍の細部を詰めている段階だが、イタリア国内ではこの移籍が間もなく成立するとの見方が強まっている。
インテルはこの獲得レースで粘り強く動いており、これまでアンフィールドの首脳陣にアプローチを拒まれてきた。6月には、イタリア王者インテルが出した2170万ポンドの口頭オファーをリヴァプールが拒否。リヴァプールは、現行契約をあと1年残す25歳の同選手を約3500万ポンドと評価していた。ただ、その評価額の差はここ数週間の交渉を経て大幅に縮まっている。
- AFP
評価額と市場の前例
リヴァプールはこの夏を通じて評価額を崩しておらず、ジョーンズのトップリーグでの経験と自クラブ育成選手という立場を反映した移籍金を求めている。リヴァプールは依然としてこのMFの売却に前向きで、最近インテルがトッテナムからジェド・スペンスを獲得するために支払った3000万ポンド規模のパッケージに近い条件を望んでいる。
イタリア王者がこのMFを狙うのは今回が初めてではない。インテルは以前、1月の移籍市場でもジョーンズを獲得候補としており、買い取りオプション付きのレンタル移籍を提案したが、これはリヴァプールに即座に拒否された。
アンフィールドで一つの時代が終わる。
ジョーンズにとって、サン・シーロへの移籍はマージーサイドでの長く輝かしい章に終止符を打つことを意味する。ジョーンズは9歳でリヴァプールのアカデミーに加入し、段階を踏んでトップチームの主力へと成長した。2019年にユルゲン・クロップ監督の下でデビューして以降、リヴァプールで228試合に出場し、その過程で記憶に残るゴールもいくつも決めてきた。
新たなスタートを目指す動きは、生え抜きMFにとってほろ苦いシーズンを経たことを受けたものだ。ジョーンズは前季、全公式戦で49試合に出場したものの、プレミアリーグでの先発はわずか18試合にとどまり、アルネ・スロット監督の中盤で定位置を確保するのに苦しんだ。新ヘッドコーチのアンドニ・イラオラが残留を望んでいるにもかかわらず、停滞している契約交渉と、インテルでの新たな挑戦を望むジョーンズ本人の意向により、この夏の退団の可能性はますます高まっている。
- Getty
イタリアで増えつつあるイングランド勢
ジョーンズはジュゼッペ・メアッツァへの移籍を完了すると、マンチェスター・シティからフリー移籍で加わったばかりの同じイングランド代表ジョン・ストーンズ、そして今夏にトッテナムから移籍したスペンスと合流することになる。
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