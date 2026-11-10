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翻訳者：

クルチャーニ：「デ・ラウレンティスはナポリのためにマラドーナ以上のことをした。アウレリオ以前は何もなかった。ディエゴの壁画はアウレリオ・デ・ラウレンティスの写真に替えるべきだ」

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ジャーナリストでラジオ司会者のジュゼッペ・クルチャーニは、ポッドキャストNumeri1 でナポリのオーナー、アウレリオ・デ・ラウレンティスの手腕を擁護した。「誰に対してもブーイングし、批判する自由はある。もちろんだ。だが、デ・ラウレンティスに抗議するナポリのファンは、その前に何度も考えるべきだ。デ・ラウレンティスが来る前のナポリは、何もなかった。デ・ラウレンティスに抗議するのは、マラドーナに抗議するようなものだ。いや、それ以上のことを言おう。ナポリのために成し遂げたことは、マラドーナよりデ・ラウレンティスの方が多い！」

  • マラドーナの壁画？ いや、デ・ラウレンティスの写真

    さらに、挑発的な発言を放った。「マラドーナの壁画は、アウレリオ・デ・ラウレンティスの写真に替えるべきだ。マラドーナは、デ・ラウレンティスのようにナポリの歴史を変えたわけではない」

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