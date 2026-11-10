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ジャーナリストでラジオ司会者のジュゼッペ・クルチャーニは、ポッドキャストNumeri1 でナポリのオーナー、アウレリオ・デ・ラウレンティスの手腕を擁護した。「誰に対してもブーイングし、批判する自由はある。もちろんだ。だが、デ・ラウレンティスに抗議するナポリのファンは、その前に何度も考えるべきだ。デ・ラウレンティスが来る前のナポリは、何もなかった。デ・ラウレンティスに抗議するのは、マラドーナに抗議するようなものだ。いや、それ以上のことを言おう。ナポリのために成し遂げたことは、マラドーナよりデ・ラウレンティスの方が多い！」