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クルス・アスルのスター、アラン・モソがカンペオネス・カップ決戦を前に、リオネル・メッシとインテル・マイアミへ強気の警告を送る
大一番に向けた舞台設定
2026年のカンペオーネス・カップでは、リーガMX王者クルス・アスルが今週水曜日、フロリダに乗り込み、Nuスタジアムでメジャーリーグサッカーの王者インテル・マイアミと対戦する。毎年行われるこの一戦では、北米2大リーグの現王者同士が激突し、MLS側にホームアドバンテージが与えられる。
この大会では歴史的にメキシコのクラブがやや優勢で、アメリカのクラブの3度に対し、4度トロフィーを掲げている。クルス・アスルは、国内で苛立たしい不振に直面しているインテル・マイアミと対戦し、この地域での優位をさらに広げることを狙う。
最近は苦戦が続いているものの、ホームのインテル・マイアミはリオネル・メッシ、ルイス・スアレス、ロドリゴ・デ・ポール、カゼミーロを擁する強力な中核を誇る。ただ、相手は先週末に宿敵クラブ・アメリカとのクラシカ・ホベンを4-3で制し、勢いに乗る自信十分のクルス・アスルだ。
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モゾが明確な意思表明を行う
モゾは、現メキシコ王者に加入して以降、ウイキの守備陣に欠かせない存在として急速に地位を確立してきた。週半ばの大一番を前に、この右サイドバックは大きな野心を語り、メッシとマイアミのチームメートたちに自信あふれるメッセージを送った。
『Record』の取材に対し、モゾは大陸タイトル獲得への思いを強調した。「自分の第一の目標はカンペオネス・カップで優勝することだ。相手はインテル・マイアミだし、これが国際タイトルの1つ目になると思う。この偉大なクラブに、さらに1つ加えたい」と説明した。
また、このDFはクルス・アスル加入を即決した経緯と、今季に懸けるより大きな目標についても振り返った。「何も分析する必要はまったくなかった。『クルス・アスルの話があるかもしれない』と言われて、自分は正直に『実現させてくれ』と答えた」とモゾは明かした。「それが自分の求めていたものだった。ここに来ることを神に、宇宙に願っていた。そして今、ここにいる。偶然だとは思わない。理由があってここにいる。チームメートや会長を見た瞬間から、すべてをささげる覚悟はできている」
地域覇権を懸けた戦い
クルス・アスルにとって、水曜日の決勝は、ウイキ体制下での見事な1年を締めくくる機会となる。チームは、直近のリーガMXクラウスーラ2026制覇の価値を示すべく、MLS史上でも屈指の潤沢な戦力を擁するロースターとの対戦でその実力を証明したいと強く望んでいる。
フロリダでの目先の挑戦を超えて、陣営内には持続的な王朝を築きたいという明確な思いがある。モソは、大陸制覇への野望と並ぶ国内での最終目標を隠さず語り、「連覇」を成し遂げ、それを「12月にチームメート全員と祝いたい」と期待していることを明かした。
- AFP
プライドを懸けた一戦
当面の焦点は、両クラブにとって水曜日の勝者総取りの一戦にしっかりと向けられている。インテル・マイアミにとっては、本拠地でカンペオネス・カップを獲得できれば、直近の不振に歯止めをかけ、今後の戦いに向けて重要な勢いを取り戻す絶好のきっかけとなり得る。
一方で、クルス・アスルが勝利すれば、大陸王者としての誇りを手にするだけでなく、メキシコ最強の存在としての地位をさらに強固なものにできる。メッシやスアレスを擁するチームを退けることは、ウイキ監督率いるチームがリーガMXアペルトゥーラでタイトル防衛に挑むにあたって、非常に大きな精神的後押しとなるはずだ。
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