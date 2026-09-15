2026年のカンペオーネス・カップでは、リーガMX王者クルス・アスルが今週水曜日、フロリダに乗り込み、Nuスタジアムでメジャーリーグサッカーの王者インテル・マイアミと対戦する。毎年行われるこの一戦では、北米2大リーグの現王者同士が激突し、MLS側にホームアドバンテージが与えられる。

この大会では歴史的にメキシコのクラブがやや優勢で、アメリカのクラブの3度に対し、4度トロフィーを掲げている。クルス・アスルは、国内で苛立たしい不振に直面しているインテル・マイアミと対戦し、この地域での優位をさらに広げることを狙う。

最近は苦戦が続いているものの、ホームのインテル・マイアミはリオネル・メッシ、ルイス・スアレス、ロドリゴ・デ・ポール、カゼミーロを擁する強力な中核を誇る。ただ、相手は先週末に宿敵クラブ・アメリカとのクラシカ・ホベンを4-3で制し、勢いに乗る自信十分のクルス・アスルだ。



