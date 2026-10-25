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ライブ
Atalanta BC v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

クルストヴィッチとシュミットがともに2得点。アタランタとフロジノーネは4-4の打ち合いを演じた

アタランタ 対 フロジノーネ
アタランタ
フロジノーネ
セリエ A

セリエA第8節をライブでお届けします。

セリエA第8節

アタランタ対フロジノーネ 4-4

得点者：1分 シュミット（F）、14分 クルストヴィッチ（A）、17分 シュミド（F）、32分 エデルソン（A、PK）、45分 クルストヴィッチ（A）、48分 カロ（F）、50分 エルマス（A）、82分 テルジッチ（F）


日曜日の15時、ベルガモのニュー・バランス・アレーナでアタランタフロジノーネが対戦した。セリエA第8節の一戦は、今季屈指の白熱した試合となった。シュミットとクルストヴィッチ（リーグ戦6得点目）がそれぞれ2得点を挙げ、エデルソンがPK、カロ、エルマス、テルジッチもゴールを決め、4-4で終了した。ホームのアタランタは、カンファレンスリーグのアヤックス戦で悔しい結果に終わり、ミラン戦でも敗れ、勝利から遠ざかっている。一方、アウェーのフロジノーネは今季、非常に好調なスタートを切った。マッシミリアーノ・アルヴィーニのチームは好調を維持。フロジノーネは4勝2分け2敗の勝ち点14で、順位表の5位につけている。

  • ゴールと主な見どころ：

    82分 - フロジノーネがまたも同点！テルジッチ！ 止められないジェジェミスが再び右サイドを突破し、後方から走り込んだフィオレンティーナの元選手にパス。テルジッチが左足のインサイドでシュートを放ち、カルネセッキを破った。


    50分 - アタランタが4点目！エルマス！ビルドアップでカロがミス。デ・ケテラーレが左サイドを突破して中央のクルストヴィッチへつなぎ、クルストヴィッチがマケドニア人選手に落とす。エルマスは難なくパルミザーニを破り、4-3とした。モンテネグロ人選手は2ゴール1アシストを記録。


    48分 - カロのゴールでフロジノーネが同点！再び右サイドで勢いに乗るジェジェミスが突破し、MFのカロへパス。カロは右足でファーサイドに決めて3-3とし、セリエAでの自身3点目を記録した。


    45分 - アタランタが逆転！またもクルストヴィッチ！ザッパコスタが右サイドを突破してクロス。クルストヴィッチが合わせてネットを揺らし、3-2とした。逆転を果たし、元レッチェのクルストヴィッチはセリエAでの6点目を記録した。


    32分 - エデルソンがPKを決め、アタランタが同点！ブラジル人選手がパルミザーニの逆を突き、2-2とした。


    31分 - アタランタにPK！右サイドからのクロスにデ・ケテラーレが頭で合わせ、チッタディーニは腕を高く上げた状態でジャンプ。マリネッリ主審はVARでの確認後、PKを与えた。


    17分 - またもフロジノーネ、またもシュミット！ジェジェミスがオブリッチとの競り合いに勝ってペナルティーエリアに進入し、駆け込んできたオーストリア人選手へパス。シュミットが右足のインサイドで決め、2ゴール目。フロジノーネが2-1とした。


    14分 - クルストヴィッチのゴールでアタランタが同点！ロウがカルヴァーニをドリブルでかわしてデ・ケテラーレへ。スルーパスを受けたモンテネグロ人選手は、パルミザーニとの1対1を確実に決めた。


    1分 - フロジノーネがいきなり先制！シミッド！ アタランタにとっては痛恨のミス。オブリッチからパスを受けたエデルソンが、ペナルティーエリア中央のオーストリア人選手にパスを送ってしまう。シュートが決まり、30秒でフロジノーネが先制した。

  • 試合記録

    アタランタ 4-4 フロジノーネ

    得点者：1分 シュミット（フロジノーネ）、14分 クルストヴィッチ（アタランタ）、17分 シュミット（フロジノーネ）、32分 エデルソン（アタランタ、PK）、45分 クルストヴィッチ（アタランタ）、48分 カロ（フロジノーネ）、50分 エルマス（アタランタ）、82分 テルジッチ（フロジノーネ）


    アタランタ（4-2-3-1）：カルネセッキ；ベッラノーヴァ（30分からベルナスコーニ）、クリステンセン、オブリッチ、ザッパコスタ；ガエターノ（62分からパシャリッチ）、エデルソン；エルマス、デ・ケテラーレ（77分からサマルジッチ）、ロウ（62分からザレフスキ）；クルストヴィッチ（77分からスカマッカ）。監督：サッリ。


    フロジノーネ（4-2-3-1）：パルミザーニ；オヨノ（89分からチャト=、カルヴァーニ、チッタディーニ（75分からモンテリージ）、ブラカリア（46分からテルジッチ）；カロ、マジーニ（65分からチケッラ）；ジェジェミス、シュミット、クヴェルナゼ（65分からゼルビン）；ライモンド。監督：アルヴィーニ。



    警告：ブラカリア（フロジノーネ）、クヴェルナゼ（フロジノーネ）、エデルソン（アタランタ）、テルジッチ（フロジノーネ）、ライモンド（フロジノーネ）

    退場者：なし

    アシスト：デ・ケテラーレ（アタランタ）、ジェジェミス（フロジノーネ）、ザッパコスタ（アタランタ）、ジェジェミス（フロジノーネ）、クルストヴィッチ（アタランタ）

    主審：マリネッリ

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