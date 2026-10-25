82分 - フロジノーネがまたも同点！テルジッチ！ 止められないジェジェミスが再び右サイドを突破し、後方から走り込んだフィオレンティーナの元選手にパス。テルジッチが左足のインサイドでシュートを放ち、カルネセッキを破った。





50分 - アタランタが4点目！エルマス！ビルドアップでカロがミス。デ・ケテラーレが左サイドを突破して中央のクルストヴィッチへつなぎ、クルストヴィッチがマケドニア人選手に落とす。エルマスは難なくパルミザーニを破り、4-3とした。モンテネグロ人選手は2ゴール1アシストを記録。





48分 - カロのゴールでフロジノーネが同点！再び右サイドで勢いに乗るジェジェミスが突破し、MFのカロへパス。カロは右足でファーサイドに決めて3-3とし、セリエAでの自身3点目を記録した。





45分 - アタランタが逆転！またもクルストヴィッチ！ザッパコスタが右サイドを突破してクロス。クルストヴィッチが合わせてネットを揺らし、3-2とした。逆転を果たし、元レッチェのクルストヴィッチはセリエAでの6点目を記録した。





32分 - エデルソンがPKを決め、アタランタが同点！ブラジル人選手がパルミザーニの逆を突き、2-2とした。





31分 - アタランタにPK！右サイドからのクロスにデ・ケテラーレが頭で合わせ、チッタディーニは腕を高く上げた状態でジャンプ。マリネッリ主審はVARでの確認後、PKを与えた。





17分 - またもフロジノーネ、またもシュミット！ジェジェミスがオブリッチとの競り合いに勝ってペナルティーエリアに進入し、駆け込んできたオーストリア人選手へパス。シュミットが右足のインサイドで決め、2ゴール目。フロジノーネが2-1とした。





14分 - クルストヴィッチのゴールでアタランタが同点！ロウがカルヴァーニをドリブルでかわしてデ・ケテラーレへ。スルーパスを受けたモンテネグロ人選手は、パルミザーニとの1対1を確実に決めた。





1分 - フロジノーネがいきなり先制！シミッド！ アタランタにとっては痛恨のミス。オブリッチからパスを受けたエデルソンが、ペナルティーエリア中央のオーストリア人選手にパスを送ってしまう。シュートが決まり、30秒でフロジノーネが先制した。