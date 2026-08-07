ラヤが2027年に再び名誉あるGK賞を獲得し、歴史を作れるかと問われた“インビンシブルズ”の一員スタック氏は、GOALの独占取材に対し、Haypp提供のもと、次のように語った。「その可能性は否定しない。まったくそうは思わない。

「いいか、クリーンシートというのは、私自身もGKだったから分かるが、GK個人だけによるものではない。そこでは全員が重要な役割を果たす。セットプレーを守ること、チームがどう整備されているか、ボール非保持時の戦い方、サイドからのクロス対応、体を張りたがるDFや選手がいて、クロスをブロックし、シュートを止めること。そうしたものがアーセナルのチーム構成であり、だからこそラヤはこれだけ多くのクリーンシートを記録しているのだと思う。

「その上で、もちろん彼個人のパフォーマンスも本当に際立っている。ただ、ラヤについて言えるのは、彼はリスクを伴ってプレーするということだ。実際、自らにプレッシャーをかけるし、そのプレースタイルゆえにミスを犯す可能性も自分に与えている。際どいところでプレーし、リスクを取って、他のGKならおそらく見送るようなパスも出す。それは自分自身だけでなく、ボールを預ける相手に対しても信頼と自信を持っているからだ。その点については彼は大いに評価されるべきだと思う。

「GKの中には、とにかく自分のゴールからできるだけ遠くへボールを置いておけば、失点しない可能性が高まるという考え方やメンタリティーを持つ者もいるだろう。だがラヤの場合は、積極的にボールに関わり、後方から局面を動かしたがっている。後方からのビルドアップとチャンスメークの能力という点で、これはプレミアリーグの誰よりも優れている部分だと思う。

「GKとしては、これは本当に、本当に特別なことだ。4度目の受賞も十分あり得ると思う」