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クリセンシオ・サマービルは、サウジ・プロリーグ強豪クラブへの「ジェットコースターのような」移籍を完了し、「大きな野心」を語った。
ウィングアー、激しい移籍市場での躍進を経て、大きな野望を抱く
サマーヴィルは「ジェットコースターのような」移籍劇を終え、誇りと闘志を語った。アル・ヒラル加入が正式決定し、最多優勝クラブと2030年6月までの4年契約を結んだ。イースト・ロンドンではウェストハムがプレミアリーグから降格した。
クラブメディアを通じて新サポーターにメッセージを送ったサマーヴィルは、交渉が驚くほど速く進んだと明かした。「サウジ・プロリーグ最大のクラブ、アル・ヒラルと契約できてとても幸せです」とこのウインガーは誇らしげに語った。「私には大きな野心があります。すべてのタイトルを勝ち取りたいです。 私はファンがスタジアムに足を運んでくれる選手です。アル・ヒラルのようなクラブからオファーを受けると、すべてを再考します。大きな名誉です。」
大胆な財政措置案が欧州の反対勢力を打ち砕く
移籍市場終了間際、アル・ヒラル首脳陣が投入した圧倒的な資金力により、欧州のライバルクラブは事実上完全に圧倒された。サウジアラビア側の介入以前、ローマとマンチェスター・ユナイテッドが獲得に向けて打診していたが、ローマが提示した3,900万ポンドのオファーはウェストハムに拒否されていた。
アル・ヒラルは初期5500万ポンド、ボーナス込みで最大6000万ポンドのオファーを提示し、サマーヴィルはクラブ史上3番目の高額移籍金で移籍した。 個人条件も破格で、税後年俸最大1700万ユーロ、4年総額6800万ユーロとなる見込みだ。
ワールドカップでの活躍で、国際的なトップクラスの地位を確固たるものにした。
サマーヴィルの市場価値が急上昇した主な要因は、この夏、世界的な舞台で示した輝かしい個人パフォーマンスだ。フェイエノールトユース出身の彼は、北米開催のW杯でオランダ代表として2得点を挙げ、左ウイングとしてチームを牽引するエリートであることを証明した。
しかし決勝トーナメントのモロッコ戦でPKを止められ、大会を去った。 そして皮肉にも、彼はシモーネ・インザーギ監督が率いるリヤドのスター軍団に加入し、ブヌー、ベンゼマ、ネヴェス、ヌニェス、カンセロ、エルナンデスらとプレーすることになった。
過去最高額を記録した取引
サマービルの移籍は、今夏のサウジ・プロリーグで最高額となり、リーグ史上でも3番目の高額移籍となった。 このオランダ人ウインガーの移籍金を上回ったのは、2023年夏にパリ・サンジェルマンからアル・ヒラルへ移籍したネイマール（約9000万ユーロ）と、2025年1月にアストン・ヴィラからアル・ナセルへ移籍したジョン・デュラン（約7700万ユーロ）の2件だけだ。
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