移籍市場終了間際、アル・ヒラル首脳陣が投入した圧倒的な資金力により、欧州のライバルクラブは事実上完全に圧倒された。サウジアラビア側の介入以前、ローマとマンチェスター・ユナイテッドが獲得に向けて打診していたが、ローマが提示した3,900万ポンドのオファーはウェストハムに拒否されていた。

アル・ヒラルは初期5500万ポンド、ボーナス込みで最大6000万ポンドのオファーを提示し、サマーヴィルはクラブ史上3番目の高額移籍金で移籍した。 個人条件も破格で、税後年俸最大1700万ユーロ、4年総額6800万ユーロとなる見込みだ。



