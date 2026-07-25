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Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

クリセンシオ・サマービルは、サウジ・プロリーグ強豪クラブへの「ジェットコースターのような」移籍を完了し、「大きな野心」を語った。

移籍情報
クリセンシオ・サマーフィル
アル・ヒラル
プレミアリーグ

移籍市場を「ジェットコースターみたいだった」と振り返ったオランダ人ウイングのクリセンシオ・サマーヴィルは、サウジ・プロリーグ強豪アル・ヒラルへの正式加入後、自身の「大きな野心」を明かし、リヤドのクラブが獲得可能な全タイトルを取る手伝いをする準備ができていると宣言した。

  • ウィングアー、激しい移籍市場での躍進を経て、大きな野望を抱く

    サマーヴィルは「ジェットコースターのような」移籍劇を終え、誇りと闘志を語った。アル・ヒラル加入が正式決定し、最多優勝クラブと2030年6月までの4年契約を結んだ。イースト・ロンドンではウェストハムがプレミアリーグから降格した。

    クラブメディアを通じて新サポーターにメッセージを送ったサマーヴィルは、交渉が驚くほど速く進んだと明かした。「サウジ・プロリーグ最大のクラブ、アル・ヒラルと契約できてとても幸せです」とこのウインガーは誇らしげに語った。「私には大きな野心があります。すべてのタイトルを勝ち取りたいです。 私はファンがスタジアムに足を運んでくれる選手です。アル・ヒラルのようなクラブからオファーを受けると、すべてを再考します。大きな名誉です。」


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  • 大胆な財政措置案が欧州の反対勢力を打ち砕く

    移籍市場終了間際、アル・ヒラル首脳陣が投入した圧倒的な資金力により、欧州のライバルクラブは事実上完全に圧倒された。サウジアラビア側の介入以前、ローマとマンチェスター・ユナイテッドが獲得に向けて打診していたが、ローマが提示した3,900万ポンドのオファーはウェストハムに拒否されていた。

    アル・ヒラルは初期5500万ポンド、ボーナス込みで最大6000万ポンドのオファーを提示し、サマーヴィルはクラブ史上3番目の高額移籍金で移籍した。 個人条件も破格で、税後年俸最大1700万ユーロ、4年総額6800万ユーロとなる見込みだ。


  • ワールドカップでの活躍で、国際的なトップクラスの地位を確固たるものにした。

    サマーヴィルの市場価値が急上昇した主な要因は、この夏、世界的な舞台で示した輝かしい個人パフォーマンスだ。フェイエノールトユース出身の彼は、北米開催のW杯でオランダ代表として2得点を挙げ、左ウイングとしてチームを牽引するエリートであることを証明した。

    しかし決勝トーナメントのモロッコ戦でPKを止められ、大会を去った。 そして皮肉にも、彼はシモーネ・インザーギ監督が率いるリヤドのスター軍団に加入し、ブヌー、ベンゼマ、ネヴェス、ヌニェス、カンセロ、エルナンデスらとプレーすることになった。

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  • 過去最高額を記録した取引

    サマービルの移籍は、今夏のサウジ・プロリーグで最高額となり、リーグ史上でも3番目の高額移籍となった。 このオランダ人ウインガーの移籍金を上回ったのは、2023年夏にパリ・サンジェルマンからアル・ヒラルへ移籍したネイマール（約9000万ユーロ）と、2025年1月にアストン・ヴィラからアル・ナセルへ移籍したジョン・デュラン（約7700万ユーロ）の2件だけだ。


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