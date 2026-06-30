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クリセンシオ・サマーヴィルがマンチェスター・ユナイテッドの「最有力」移籍候補に。ただし、ウェストハムへの獲得交渉はマーカス・ラッシュフォード次第。
マンチェスター・ユナイテッドがサマービル獲得を狙う
スカイ・スポーツ・ニュースによると、マンチェスター・ユナイテッドはサマービルを左サイドの有力補強候補として注目している。彼は最近、オランダ代表でW杯デビュー戦にゴールを決めたが、チームはモロッコに敗れた。代表任務が終了し、サマービルの去就が急浮上している。
ユナイテッドは、サマーヴィルを注視するプレミアリーグ複数クラブの1つだ。キャリック率いるスカウトチームは中盤補強を最優先しつつ、サイド攻撃の強化も模索。サマーヴィルは来季国内リーグ戦に向けて魅力的なオプションとなっている。
- AFP
ラッシュフォードの将来が今後の計画を左右する
サマーヴィルの移籍は、ラッシュフォードの去就次第だ。ラッシュフォードはW杯後の休暇を終え、8月にもユナイテッドに合流する予定。だがイングランド代表の戦績次第で休暇は延びる。報道によると、彼はバルセロナへの再レンタルを望んでおり、バルセロナも再獲得に前向きだ。
しかしユナイテッドは再レンタルに消極的で、ラッシュフォードの去就は未定だ。この対立が解決するまで、ユナイテッドはサマービルを含むウイング補強を先送りすると見られる。
他のウインガー候補も検討されている。
ラッシュフォードの去就で左翼に空きが出れば、ユナイテッドはサマービル以外の候補も検討しています。モーガン・ロジャースも有力ですが、アストン・ヴィラは売却を拒否しており、移籍金は依然として高額です。
クラブは最終判断前に移籍市場のフォワードを評価し、イリマン・ンディアイとマティアス・フェルナンデス＝パルドも慎重に検討している。
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドの今後はどうなるのか？
マンチェスター・ユナイテッドは、ウルグアイ代表戦で負傷したマヌエル・ウガルテについて、数日以内にメディカルチェックを行い、リハビリのスケジュールを決定する。一方、キャリックはラッシュフォードの状況を把握してから、サマーヴィル獲得のためウェストハムに正式に打診する方針だ。プレミアリーグ新シーズンを控え、クラブは移籍戦略を最終決定する重要な数週間を迎える。