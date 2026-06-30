スカイ・スポーツ・ニュースによると、マンチェスター・ユナイテッドはサマービルを左サイドの有力補強候補として注目している。彼は最近、オランダ代表でW杯デビュー戦にゴールを決めたが、チームはモロッコに敗れた。代表任務が終了し、サマービルの去就が急浮上している。

ユナイテッドは、サマーヴィルを注視するプレミアリーグ複数クラブの1つだ。キャリック率いるスカウトチームは中盤補強を最優先しつつ、サイド攻撃の強化も模索。サマーヴィルは来季国内リーグ戦に向けて魅力的なオプションとなっている。