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クリセンシオ・サマーヴィルがアル・ヒラルと長期契約を締結し、ウェストハムから6,000万ポンドの衝撃的な移籍が決定した。
サマービル、高額移籍を成立させる
『The Athletic』によると、サマービルはウェストハムからアル・ヒラルへ移籍し、4年契約を結んだ。移籍金は7000万ユーロ超（6000万ポンド）。彼はアムステルダムでメディカルチェックを受け、その後契約書にサインした。この移籍は、アル・ヒラルの新オーナーとスポーツディレクター、サイモン・フランシス氏にとって最優先事項だった。
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欧州の関心は期待に及ばない
サマービルは2029年まで契約が残っていたが、ウェストハムのチャンピオンシップ降格を受け退団が予想されていた。今月初め、ローマが4600万ユーロ（3912万ポンド／5621万ドル）を提示。マンチェスター・ユナイテッドやアストン・ヴィラも関心を示した。 しかしアル・ヒラルが、基本5500万ポンド＋追加500万ポンドの条件で合意し、獲得競争を制した。
好調なシーズンが価値を高める
24歳のこの選手は昨季34試合に出場し、7ゴール5アシストを記録。2024年にリーズ・ユナイテッドから移籍してからはウェストハムで計56試合に出場している。
今夏のワールドカップではオランダ代表として4試合に出場し2ゴール2アシストを記録したが、ベスト32でモロッコにPK戦の末敗れた。大会後にプレシーズンに復帰していなかったウェストハム選手の一人でもある。
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ウェストハムが前進
サマーヴィルの退団により、チャンピオンシップへの降格を受けたウェストハムでは、この夏も激しい入れ替えが続いている。マテウス・フェルナンデスはすでに8500万ポンドの移籍金でトッテナム・ホットスパーへ移籍しており、一方、キャプテンのジャロッド・ボーウェンは契約条件を見直した新契約にサインし、チーム残留を表明した。一方、アル・ヒラルは、新シーズンに向けてチーム強化を進める中、最優先の獲得ターゲットの一人を確保した。
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