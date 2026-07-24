24歳のこの選手は昨季34試合に出場し、7ゴール5アシストを記録。2024年にリーズ・ユナイテッドから移籍してからはウェストハムで計56試合に出場している。

今夏のワールドカップではオランダ代表として4試合に出場し2ゴール2アシストを記録したが、ベスト32でモロッコにPK戦の末敗れた。大会後にプレシーズンに復帰していなかったウェストハム選手の一人でもある。