クリス・ウッド、5000万ポンドのチェルシーFWリアム・デラップがフォレスト攻撃陣に「健全な競争」をもたらすと支持

デラップはブルーズでの在籍期間中、全コンペティション47試合でわずか3ゴールにとどまったが、それでもウッドはこのFWのポテンシャルを確信している。クラブの野心と前線のポジション争いの激化について問われたウッドは、次のように語った。「自分たちは野心的なクラブであり、それは彼［デラップ］のような選手への投資額にも表れている。リアムがチームに加われば素晴らしいことだ。すべて正式にまとまることを願っている。彼は自分たちのチームにとって素晴らしい存在になるし、健全な競争でもある。それによって自分たちはより良い選手になれる」