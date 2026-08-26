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クリス・ウッド、5000万ポンドのチェルシーFWリアム・デラップがフォレスト攻撃陣に「健全な競争」をもたらすと支持
ウッド、デラップ加入を支持
フォレストは、移籍市場が閉まる前にチェルシーのFWデラップを獲得するため、クラブ記録となる5000万ポンドの移籍金で合意した。この突破口が開けたとの報道は、カラバオ・カップでのリーズ戦敗戦を前に勢いを増していた。デラップはスタンフォード・ブリッジでの難しい時期に終止符を打とうとしていた。ウッドはこのニュースを温かく歓迎し、この大物補強によってフォレストの攻撃力は大幅に研ぎ澄まされると強調した。
FW、健全な競争を歓迎
デラップはブルーズでの在籍期間中、全コンペティション47試合でわずか3ゴールにとどまったが、それでもウッドはこのFWのポテンシャルを確信している。クラブの野心と前線のポジション争いの激化について問われたウッドは、次のように語った。「自分たちは野心的なクラブであり、それは彼［デラップ］のような選手への投資額にも表れている。リアムがチームに加われば素晴らしいことだ。すべて正式にまとまることを願っている。彼は自分たちのチームにとって素晴らしい存在になるし、健全な競争でもある。それによって自分たちはより良い選手になれる」
前線の不振が懸念を呼ぶ
ウッドの後押しは、フォレストがカラバオカップ2回戦で敗退した直後に出たものだ。チームは最後の局面で決定力を欠き、リーズに0-2で敗れた。ウッドはジェームズ・トラッフォードの好守や、ジョー・ロドンのゴールを救うタックルに阻まれて決定機を逃したほか、オラ・アイナ、ニコラ・ミレンコヴィッチ、ニコラス・ドミンゲスもチャンスを生かせなかった。同じ相手に4日間で2試合続けてホームで無得点の敗戦を喫したことで、新監督グラスナーは攻撃面の補強を早急に必要としている。
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難敵アンフィールドでの一戦が迫る
フォレストは今夏の移籍市場が閉まる前に、デラップの書類手続きを完了させるべく時間との戦いに直面している。グラスナー監督は、このFWを土曜日に行われるプレミアリーグのアンフィールドでのリヴァプール戦までに登録できることを願っている。フォレストにとっては、トップリーグ残留を目指して重要な勝ち点を積み上げる上で、得点力の即時改善が引き続き不可欠だ。
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