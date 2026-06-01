クリスポはクーワラとのインタビュー（2/1）で、メッシがいてもいなくてもアルゼンチンはワールドカップ優勝候補だと語った。64年の呪いを打ち破るには2つの条件があるという。

ワールドカップの新フォーマットは諸刃の剣。タンゴのユニフォームが選手たちのパフォーマンスを変える。

アルゼンチンはアンチェロッティ率いるブラジルにも勝てる。スカローニの功績は過小評価できない。

メッシとマラドーナを比べるのは意味がない。これが世界最高のラテン系ストライカーだ。

エンツォはレアル・マドリードにとって理想的な補強だ。アルベスにはこうアドバイスしたい。

アメリカ、カナダ、メキシコで開催される2026年ワールドカップが間近に迫り、前回王者のアルゼンチンが再び注目されている。

この高まる期待を受け、アルゼンチンサッカー史屈指のストライカー、エルナン・クリスポが『クワラ』の独占インタビューに応じた。母国の展望、リオネル・メッシの将来、スターたちの対立、そして頂点へ導いたメンタルの秘密を語る。

アルゼンチン代表通算35得点を挙げたレジェンドが、監督や解説者ではなく、攻撃の象徴として語る。 1995～2007年の代表64試合で35得点を挙げ、W杯では8試合4得点。ミラン、 インテル、チェルシー、リバープレートなど強豪でプレーし、指導者としても南米とアジアでタイトルを獲得した。

第1部では、メッシが引退してもアルゼンチンがタイトルを守れるか率直に語り、歴史的壁を破る2つの条件を提示。また、カタール大会でレオナルド・スカローニが果たした成果を過小評価するべきでないと主張する。

さらに現時点で世界最高のラテン系ストライカーを挙げ、ジュリアン・アルバレスとエンツォ・フェルナンデスの将来を展望。また、メッシとマラドーナを比べた見解も示した。

特にアルゼンチンはアルジェリア、ヨルダン、オーストリアと同居する難しい組に入った。このインタビューには多くの示唆と展望が詰まっている。果たしてメッシ率いるチームは王座を守れるのか。クリスポはこの世代に再び歴史を刻む力があると確信している。以下 、対談第1部をお届けします。