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Hernan crespo - Exclusive interviewKooora.com

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クリスポはクーワラとのインタビュー（2/1）で、メッシがいてもいなくてもアルゼンチンはワールドカップ優勝候補だと語った。64年の呪いを打ち破るには2つの条件があるという。

H. Crespo
リオネル・メッシ
アルゼンチン 対 アルジェリア
アルゼンチン
アルジェリア
ワールドカップ
リオネル・スカローニ
D. Maradona
フリアン・アルバレス
ラウタロ・マルティネス
カルロ・アンチェロッティ
アルゼンチン
アルジェリア
アメリカ
イタリア

ワールドカップの新フォーマットは諸刃の剣。タンゴのユニフォームが選手たちのパフォーマンスを変える。

アルゼンチンはアンチェロッティ率いるブラジルにも勝てる。スカローニの功績は過小評価できない。

メッシとマラドーナを比べるのは意味がない。これが世界最高のラテン系ストライカーだ。

エンツォはレアル・マドリードにとって理想的な補強だ。アルベスにはこうアドバイスしたい。

アメリカ、カナダ、メキシコで開催される2026年ワールドカップが間近に迫り、前回王者のアルゼンチンが再び注目されている。

この高まる期待を受け、アルゼンチンサッカー史屈指のストライカー、エルナン・クリスポが『クワラ』の独占インタビューに応じた。母国の展望、リオネル・メッシの将来、スターたちの対立、そして頂点へ導いたメンタルの秘密を語る。

アルゼンチン代表通算35得点を挙げたレジェンドが、監督や解説者ではなく、攻撃の象徴として語る。 1995～2007年の代表64試合で35得点を挙げ、W杯では8試合4得点。ミラン、 インテル、チェルシー、リバープレートなど強豪でプレーし、指導者としても南米とアジアでタイトルを獲得した。

第1部では、メッシが引退してもアルゼンチンがタイトルを守れるか率直に語り、歴史的壁を破る2つの条件を提示。また、カタール大会でレオナルド・スカローニが果たした成果を過小評価するべきでないと主張する。

さらに現時点で世界最高のラテン系ストライカーを挙げ、ジュリアン・アルバレスとエンツォ・フェルナンデスの将来を展望。また、メッシとマラドーナを比べた見解も示した。

特にアルゼンチンはアルジェリア、ヨルダン、オーストリアと同居する難しい組に入った。このインタビューには多くの示唆と展望が詰まっている。果たしてメッシ率いるチームは王座を守れるのか。クリスポはこの世代に再び歴史を刻む力があると確信している。以下対談第1部をお届けします。

  • 監督として、ワールドカップの新フォーマットはサッカーに有益だと思いますか？ それとも試合数が多く、選手に過度の負担がかかると思いますか？

    これは諸刃の剣だ。より多くの国や選手にワールドカップの夢を与える一方で、試合日程は限界に近づいている。 監督として私が最も心配するのは選手たちの心身の健康だ。選手がベストな状態でなければ、サッカーの質は大きく損なわれる。

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    64年間、連続してワールドカップを制したチームはない。アルゼンチン代表は呪いを破れるか？

    この世代のアルゼンチン代表は、すでに歴史的壁を破るチームだと証明した。レオニエル・スカローニが築いたチームワークとメンタリティは極めて強固だ。謙虚さと勝利への渇望を持ち続ければ、再び歴史を刻むすべての要素がある。

  • 2022年ワールドカップ優勝のアルゼンチン代表の一部スター選手がクラブで調子を落としており、連覇に黄信号が灯っている。どう思う？

    私はその意見に賛成できません。代表でのプレーはクラブとは全く異なります。アルゼンチンのユニフォームを着ると、選手には感情的にも競争的にも特別な状態が生まれます。代表のチームワークは極めて堅く、個々の選手を守ります。選手たちは集まった瞬間、自分に何が求められているかを理解しています。

  • Argentinean striker Hernan Crespo (R) poAFP

    私はミランとパルマでカルロ・アンチェロッティ監督の下でプレーしましたが、彼は今やライバルであるブラジル代表の監督を務めています。もしワールドカップでブラジルがアルゼンチンと対戦することになったら、どのような結果になると思いますか？

    カルロは私の師であり、特別な尊敬を抱く人物だ。それでも私の血はアルビレステ。戦術的にも非常に興味深い試合になるだろう。 ブラジルは彼の下で組織力と経験を大きく高めるだろう。だがアルゼンチン代表には、打ち破るのが極めて難しい闘志と団結力がある。私はアルゼンチン人として、いつもアルゼンチンを応援する。

  • Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport

    2022年ワールドカップで優勝したものの、レオニエル・スカローニにはアルゼンチン代表を率いる経験が十分ではなく、優勝はメッシのおかげだと言う人もいる。あなたはどう思いますか？

    これはレオニエル・スカローニの功績を軽視している。 メッシは素晴らしいが、過去のW杯でも出場しながら優勝できなかった。スカローニは、メッシを含む全員が力を発揮できるシステムと環境を整備し、チームを一つにした。その成果は、コーチングスタッフと選手全員の努力によるものだ。

  • もしメッシが今日引退したら、アルゼンチンはワールドカップで優勝できると思いますか？

    アルゼンチン代表は、メッシがいてもいなくても、一人だけで成り立つチームではない。彼は自信、リーダーシップ、卓越した基盤をもたらした。彼がいなければ調整が必要だが、アルゼンチンは依然としてどのワールドカップでも有力候補だ。

  • アルゼンチン史上最高の選手は誰か：メッシか、それともディエゴ・マラドーナか？

    私たちは、歴史上最も偉大な選手たちを目の当たりにできた唯一の国であるという点で、本当に幸運です。ディエゴは純粋な情熱そのものであり、私の子供の頃のヒーローでした。一方、リオは技術的な完璧さと、極限まで追求された持続性を体現しています。私は二人を比較する必要性を感じません。アルゼンチン人として、この二人の時代を生きられたことにただ感謝しているだけです。

  • 現在、世界で最も優れたラテンアメリカ出身のフォワードは誰だろうか？

    私にとって、ラウタロ・マルティネスが最高だ。

  • Argentina v Ecuador - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    あなたが決定権を持っていたら、ワールドカップでアルゼンチンのスタメンストライカーにジュリアン・アルバレスではなく彼を選びますか？

    試合展開や戦術プランに左右されます。 ラウタロはフィジカルとペナルティエリアでの支配力、決定力を備え、ジュリアンは動き続け、高いプレスと密集したプレーでチームを活性化する。私の仕事は、この2人が補完し合う方法を見つけることだ。彼らは世界クラスのストライカーだからだ。

  • バルセロナがアルバレスの獲得を検討しているとの報道があります。移籍を勧めますか？

    ジュリアンはすでに世界最高峰のクラブでプレーしており、それを評価すべきだ。自分が重要であり出場機会もあるなら、移籍を急ぐ必要はない。それでもバルセロナは、どの選手にとっても特別なクラブだ。最も大切なのは、自身の成長と幸福を基準に決断することだ。

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP

    チェルシーでのトラブル後、エンツォ・フェルナンデスがレアル・マドリードに移籍する可能性について、どう思いますか？

    インツォは、世界中のどのクラブでもプレーできる実力、個性、メンタリティを持つ。レアル・マドリードが求める、極限のプレッシャーに耐える選手だ。チェルシーでの苦難の時期を差し引いても、実力は疑いなく、マドリードで輝くと確信する。

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