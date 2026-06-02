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Hernan crespo - Exclusive interview Part 2Kooora.com

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クリスポはクーワラとのインタビューで、アフリカで最も偉大なクラブはアル・アハリだと述べた。また、メッシを指導することはないと話し、ロシェン・リーグについての自身の立場も示した。

H. Crespo
サンパウロ
アルアイン
AFCチャンピオンズリーグエリート
アル・アハリ
プレミアリーグ
インテルマイアミCF
リオネル・メッシ
ジョゼ・モウリーニョ
レアル・マドリー
アルゼンチン
ブラジル
アラブ首長国連邦
エジプト
サウジアラビア
アメリカ
ポルトガル
スペイン

選手として成し遂げたように、監督としてもヨーロッパで名を刻みたい

アル・アインで予算の大きいクラブを破りアジア制したことは驚異的な成果だ。

モウリーニョはレアル・マドリードの文化を理解しており、2度目の指揮も成功すると予想している。

クワラとのインタビュー第1部ではアルゼンチン代表やリオネル・メッシ、2026年ワールドカップの展望を語った。第2部では、エルナン・クリスポが自身の新たな一面を明かす。 今回は南米・アジアで名を馳せた監督としての顔を紹介する。彼は現在、ヨーロッパでも存在感を示そうと意気込んでいる。

アルゼンチン代表の名ストライカーとしてミラン、インテル、チェルシーで輝かしい実績を残した彼は、監督としても着実に成果を挙げ、近年はアルゼンチン代表監督としても活躍した。

2020年にはデフェンサ・イ・ジャスティシアを率い、コパ・スダメリカーナを制してクラブ初の南米タイトルをもたらした。 2021年にはサンパウロ州選手権を制し、2022-2023シーズンにはアル・ダヒールでカタール・スターズリーグ、カタール・スターズカップ、カタールカップの3冠を達成した。 その後、UAEのアル・アインを率いて2024年AFCチャンピオンズリーグを制し、アル・ヒラルやアル・ナセルなどの資金力豊かな強豪を破って監督キャリアの新たなページを刻んだ。

本インタビューでは、指導者としての野心、大陸制覇後に低迷したアル・アインの現状、アフリカ最強と称するアル・アハリに敗れた心境を語る。さらに、サウジアラビアのロシェン・リーグやインテル・マイアミのプロジェクトへの考えも明かした。

また、彼はジョゼ・モウリーニョへの敬意を表明し、その並外れた人格とビッグクラブのプレッシャーに対応する能力から、モウリーニョのレアル・マドリード復帰が成功すると予測する。

このインタビューでは、監督・クリスポの思考とサッカー観、そして今も進化し続けるキャリアの一端が明かされる。インタビュー第2部へ：

  • あなたは、コパ・スダメリカーナとAFCチャンピオンズリーグで優勝した、世界でも数少ない監督の一人です。まだ達成していないことは何ですか？

    サッカーは学び続ける旅だ。 これまで経験し成し遂げてきたすべてに感謝している。だが真の挑戦は常に次の一歩にある。選手として得たように、監督としてもヨーロッパで名を上げたい。私の目標は、明確なアイデンティティと大胆なサッカー哲学で、どんな環境でも成功できることを証明することだ。

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  • 監督として多くのタイトルを獲得しましたが、最も思い出深いのはどのタイトルですか？

    どのタイトルにもそれぞれの価値がありますが、デフェンサ・イ・ジャスティシアでコパ・スダメリカーナを制した際はクラブ史上初となる国際タイトルで、格別の喜びがありました。不可能だと言われたものを成し遂げた瞬間でした。 一方、アル・アインでのAFCチャンピオンズリーグ制覇もまた、素晴らしい成果でした。予算の大きいクラブに勝ち、チームワークと信念の価値を証明できました。

  • 私が率いたチームはすべてタイトルを獲得した。その秘訣は？

    秘密などありません。あるのは努力、調和、明確なアイデンティティだけです。私は選手たちが自分のやっていることを深く信じ、プレーする勇気を持つよう導きます。攻撃的なサッカーには情熱的な大胆さが欠かせません。チームが理念で団結し、強い絆を感じれば、まったく異なるエネルギーで戦えます。

  • AFCチャンピオンズリーグで優勝し、アル・ヒラルやアル・ナスルに勝利したチームが、翌シーズンに崩壊した。一体何が起きたのか？

    アジアの頂点に立つには、肉体的にも精神的にも大きな努力が必要でした。我々は巨費を投じるクラブと競い、歴史的偉業を成し遂げました。しかし、その高揚感を維持するのはサッカーで最も難しい課題の一つです。翌シーズン、我々は安定感を保てませんでした。

  • エジプトのアル・アハリにどう敗れたのですか？その敗戦が解任の理由でしたか？

    アル・アハリはアフリカ最大のクラブであり、最高レベルのライバルです。クラブワールドカップではベストな状態ではありませんでしたが、アル・アインをこれほど大きな国際舞台に連れ戻せたことを大変誇りに思います。プロサッカーの世界では、結果には常に結果が伴います。あの敗戦が唯一の原因だったかどうかはさておき、それはもう過去の話です。 私は自分の仕事に誇りを持って去る。

  • なぜサンパウロでの2度目の挑戦は短期間で終わってしまったのですか？

    サッカーでは、思い通りに行かないこともある。残留を希望したが、クラブの内部分裂で去ることにした。サンパウロとサポーターは大好きだ。好スタートを切れたし、強いチームを残せたので未練はない。

  • サンパウロを去った後、選手たちから大きな公的な支持をいただきました。あの危機的状況で、最も辛かったことは何ですか？

    選手たちからの愛情は、どんな監督にとっても最高の評価です。私は恨んでいません。サッカーではよくあることです。残ったのは、互いへの敬意と、全員が一緒に築いたものを信じていた実感です。

  • カタールとアラブ首長国連邦のリーグで監督を務めました。サウジアラビアのロシェン・リーグのクラブを率いることについて、どう思いますか？

    私はサッカー界のプロフェッショナルです。カタールやアラブ首長国連邦で働き、この地域でのサッカーの驚異的な成長を間近で見てきました。サウジアラビアもあらゆるレベルで大きく発展し、投資によってリーグの競争力は高まっています。それでも、私を駆り立てるのは、国の名前ではなく、スポーツプロジェクトそのものとクラブの野心・ビジョンです。

  • あなたの名前は、インター・マイアミでのリオネル・メッシの指導と関連付けられています。サンパウロ退団後、アメリカや他のクラブからオファーはありましたか？

    キャリアの節目を迎えると、複数のクラブから連絡があるのは当然です。インター・マイアミのプロジェクトは魅力的で、米国のサッカーも急成長しています。ただ、今はプロジェクトを慎重に選んでいます。自分のキャリアにとって正しい一歩を確かめたいのです。

  • あなたはチェルシーとインテル・ミラノでジョゼ・モウリーニョ監督の下でプレーしました。彼はレアル・マドリードでも成功できると思いますか？

    モウリーニョは生まれながらの勝者だ。彼がどこへ行っても、競争心と勝利へのマインドセットをもたらす。レアル・マドリードは常に大きなプレッシャーをかけるクラブであり、モウリーニョはその文化と挑戦を良く理解している。もし復帰すれば、成功は十分に可能なことだ。