選手として成し遂げたように、監督としてもヨーロッパで名を刻みたい

アル・アインで予算の大きいクラブを破りアジア制したことは驚異的な成果だ。

モウリーニョはレアル・マドリードの文化を理解しており、2度目の指揮も成功すると予想している。

クワラとのインタビュー第1部ではアルゼンチン代表やリオネル・メッシ、2026年ワールドカップの展望を語った。第2部では、エルナン・クリスポが自身の新たな一面を明かす。 今回は南米・アジアで名を馳せた監督としての顔を紹介する。彼は現在、ヨーロッパでも存在感を示そうと意気込んでいる。

アルゼンチン代表の名ストライカーとしてミラン、インテル、チェルシーで輝かしい実績を残した彼は、監督としても着実に成果を挙げ、近年はアルゼンチン代表監督としても活躍した。

2020年にはデフェンサ・イ・ジャスティシアを率い、コパ・スダメリカーナを制してクラブ初の南米タイトルをもたらした。 2021年にはサンパウロ州選手権を制し、2022-2023シーズンにはアル・ダヒールでカタール・スターズリーグ、カタール・スターズカップ、カタールカップの3冠を達成した。 その後、UAEのアル・アインを率いて2024年AFCチャンピオンズリーグを制し、アル・ヒラルやアル・ナセルなどの資金力豊かな強豪を破って監督キャリアの新たなページを刻んだ。

本インタビューでは、指導者としての野心、大陸制覇後に低迷したアル・アインの現状、アフリカ最強と称するアル・アハリに敗れた心境を語る。さらに、サウジアラビアのロシェン・リーグやインテル・マイアミのプロジェクトへの考えも明かした。

また、彼はジョゼ・モウリーニョへの敬意を表明し、その並外れた人格とビッグクラブのプレッシャーに対応する能力から、モウリーニョのレアル・マドリード復帰が成功すると予測する。

このインタビューでは、監督・クリスポの思考とサッカー観、そして今も進化し続けるキャリアの一端が明かされる。インタビュー第2部へ：