クリストファー・ンクンクがミランを去る――今回は実現するかもしれない。1月に移籍市場の様々な噂の中心となっていたこのフランス人FWの名前が、6月になると再びウェブサイトや新聞の紙面を賑わすことになるだろう。 クラブは彼の移籍金を得ることを目的として、オファーを受け入れることを決定した。マッシミリアーノ・アッレグリ監督はここ数週間、元パリ・サンジェルマンの彼は第一選択肢ではなく、ラファ・レアオやクリスチャン・プリシッチに次ぐ序列にあることをかなり明確にしていた。そしてサンティアゴ・ヒメネスが復帰した今、彼の出場機会はさらに減る恐れがある。 5月末までの間、彼の出場機会は極めて限定的になる見込みだ。ディディエ・デシャン監督が、近日行われるフランス代表の親善試合（ブラジル戦、コロンビア戦）の招集メンバーから彼を外したのも、決して偶然ではない。
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クリストファー・ンクンクの移籍市場：ミランはいくらで売却できるか、獲得を狙うクラブは
期待外れの決算
ンクンクの経歴は、主役級の選手であることを物語っている。ライプツィヒでは172試合に出場し70ゴールを記録、ドイツカップを2度制覇し、2022/23シーズンのブンデスリーガ得点王にも輝いた。チェルシーでは62試合に出場して18ゴールを挙げ、カンファレンスリーグと2025年のクラブワールドカップを制覇した。 ミランでの活躍は、まるで音程の狂った歌のようだ。リーグ戦、イタリア・スーパーカップ、コッパ・イタリアを合わせて27試合に出場し、6ゴール3アシストを記録したが、そのうち先発出場はわずか13試合にとどまっている。 セリエAでは、2月18日のホームでのコモ戦（1-1）以来、先発出場していない。それ以降、パルマ戦で5分、クレモネーゼ戦で12分、インテル戦で6分、ラツィオ戦で23分、トリノ戦で20分出場したに過ぎない。
費用はいくらか：評価損のリスク
ンクンクは2025年8月にミランに加入した。ミランはチェルシーから彼を獲得するために、3700万ユーロに加え、ボーナス500万ユーロを支払った。 パリ・サンジェルマンのユース出身である彼の年俸総額は925万ユーロで、年俸（740万ユーロ）と年次移籍金を含めた総コストは1665万ユーロとなる。評価損を回避するためには、ンクンクを約3000万ユーロで売却する必要がある。
ンクンクはどこへ行くのか
1月、ンクンクはかつてライプツィヒで指揮を執ったテデスコ監督率いるフェネルバフチェの獲得候補に挙がっていたが、両クラブは合意に至らなかった。今夏、イスタンブールの「黄色と青」のチームが再び獲得に動く可能性もあるが、獲得を目指すクラブは3500万ユーロの投資を見込む必要があるだろう。現時点ではサウジ・プロリーグへの移籍の可能性も排除できない一方、ローマからの動きについては確認されていない。