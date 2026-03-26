クリストファー・ンクンクの移籍市場：ミランはいくらで売却できるか、獲得を狙うクラブは

クリストファー・ンクンクがミランを去る――今回は実現するかもしれない。1月に移籍市場の様々な噂の中心となっていたこのフランス人FWの名前が、6月になると再びウェブサイトや新聞の紙面を賑わすことになるだろう。 クラブは彼の移籍金を得ることを目的として、オファーを受け入れることを決定した。マッシミリアーノ・アッレグリ監督はここ数週間、元パリ・サンジェルマンの彼は第一選択肢ではなく、ラファ・レアオやクリスチャン・プリシッチに次ぐ序列にあることをかなり明確にしていた。そしてサンティアゴ・ヒメネスが復帰した今、彼の出場機会はさらに減る恐れがある。 5月末までの間、彼の出場機会は極めて限定的になる見込みだ。ディディエ・デシャン監督が、近日行われるフランス代表の親善試合（ブラジル戦、コロンビア戦）の招集メンバーから彼を外したのも、決して偶然ではない。



