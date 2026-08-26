ライプツィヒの新戦力となったクリストファー・エンクンクが最初の言葉を口にした。4百万でドイツにレンタル移籍し、2800万の買い取りオプション付きでライプツィヒに加入したエンクンクは、次のように語っている。「ライプツィヒに加わるチャンスがあると知った時、すぐに受け入れたいと思った。ここに戻ってくることができてとても嬉しい。コンディションはとても良く、できるだけ早くチームの力になりたい。レッドブル・アレーナで再び僕たちのファンの前でプレーするのが待ちきれない」
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翻訳者：
クリストファー・エンクンクがライプツィヒの選手としてお披露目「とても良い状態です。チームを助ける準備はできていますし、ここでは僕を信頼してくれています」
「信頼を感じた」
「クラブとの絆はとても特別なものです。クラブを離れた後も、ここで何が起きているのかをずっと注意深く見守ってきました。今はライプツィヒでの自分の経験に新たな章を開く準備ができています。話し合いの中で、クラブ上層部の人々が今もどれほど私を高く評価し、どれほど大きな信頼を寄せてくれているのかを感じました。だからこそ、ライプツィヒは自分の力を最大限に発揮するのにふさわしい場所なのです」
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