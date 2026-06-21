Getty Images Sport
翻訳者：
「クリスティアーノ、何があっても君を信じているよ！」――ワールドカップで批判を受けるロナウドに、元ポルトガル代表チームメイトが応援メッセージを送った。
アルヴェス、ロナウドを批判する声に反論
ポルトガル代表の元DFアルヴェスは、コンゴ民主共和国との1-1の引き分け後、批判を受けたベテランFWロナウドをSNSで擁護した。
6度目のW杯に出場する41歳の主将は、ヒューストンでのグループK初戦で決定機を逃し批判されていた。
ユーロ2016を共に制したアルヴェスはインスタグラムにこう投稿した。「敬意を。アイドルは時代を超越する！」と前置き、アル・ナスルでプレーするスターを疑問視する声に言及。「サッカーで何も成し遂げていないのに語る人が多すぎる。批判するのは、もっと成果を出した者だけだ。クリスティアーノ、何があっても俺たちは君を信じている」と、元ポルト、ゼニトのセンターバックは続けた。
- Getty Images Sport
ワールドカップで高まる不満
アルベスの発言は、コンゴ民主共和国戦の引き分け後に動揺を露わにしたロナウドにとって、微妙なタイミングでの支援となった。チームメイトがスタンドに感謝を伝える間、彼は一人、苛立ちを隠せずピッチを去った。この姿は、ロベルト・マルティネス監督率いるチームでの彼の役割を再び議論の対象にしている。
それでもアルベスは、5度のバロンドール受賞者がチームとして頂点に立つため、現メンバーが全力を尽くすべきだと確信している。彼は、ポルトガルの前に立ちはだかる障害に関わらず、ロナウドのキャリアに相応しいのはワールドカップ優勝だと主張し続けてきた。
ワールドカップ優勝への願い
以前『A BOLA』誌のインタビューで、アルヴェスは代表チームに、キャプテンのレガシーのために戦うよう呼びかけた。「ポルトガルを世界一に。クリスティアーノを世界一に。彼にふさわしい栄誉だ。彼がワールドカップで優勝すればとても嬉しい。ポルトガルと世界のために成し遂げてきたことを考えれば、彼のキャリアにふさわしいトロフィーだ。君たち、そして私たち全員が願う贈り物になるだろう。 「幸運を祈る！」と語った。
ロナウドは全大会で得点を挙げてきたが、現在は代表戦10試合連続無得点と自身最長のスランプに陥っている。
- Getty/GOAL
ポルトガルは巻き返しを狙う
マルティネス監督率いるチームは、グループステージ2戦目のウズベキスタン戦に集中している。監督は初戦の引き分けを「大惨事」と警告しており、コーチ陣と選手にはゴール前で結果を出す圧力が掛かっている。
アルベスの励ましを受け、ロナウドは懐疑論を跳ね返し、自身の「不朽」が依然として試合を左右できることを証明しようとする。
ポルトガルはコロンビア戦でグループKの戦いを終えるが、ベテラン主将の最後のW杯の夢は今まさに風前の灯だ。