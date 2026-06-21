ポルトガル代表の元DFアルヴェスは、コンゴ民主共和国との1-1の引き分け後、批判を受けたベテランFWロナウドをSNSで擁護した。

6度目のW杯に出場する41歳の主将は、ヒューストンでのグループK初戦で決定機を逃し批判されていた。

ユーロ2016を共に制したアルヴェスはインスタグラムにこう投稿した。「敬意を。アイドルは時代を超越する！」と前置き、アル・ナスルでプレーするスターを疑問視する声に言及。「サッカーで何も成し遂げていないのに語る人が多すぎる。批判するのは、もっと成果を出した者だけだ。クリスティアーノ、何があっても俺たちは君を信じている」と、元ポルト、ゼニトのセンターバックは続けた。



