アル・ナスルは、エースがオンラインで示した支持をすぐに称えた。2027年までの契約延長に署名した際の、思いのこもった言葉を再び共有した。

2023年初めから暮らすこの国への思いについて、クリスティアーノ・ロナウドはクラブの公式メディアに「私はポルトガル人だが、サウジアラビア王国の一員だ」と語っていた。

サウジアラビアの国旗の色をまとったベテランの写真を投稿し、アル・ナスルの英語版アカウントはこう添えた。「サウジの一部を、心のそばに携えて」