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ライブ
imago-sport-1084297957.jpgAnadolu Agency
Adhe Makayasa
翻訳者：

クリスティアーノ・ロナウド、AFCチャンピオンズリーグで通算981ゴール目を決めて勝利。スカーフを使った感動的な仕草でサウジアラビアへの忠誠を誓う

クリスティアーノ・ロナウド
アル・ナスル
アル・ナスル 対 ネフチ・フェルガナ
ネフチ・フェルガナ
AFCチャンピオンズリーグエリート
サウジ・プロフェッショナルリーグ

クリスティアーノ・ロナウドは、アル・ナスルがAFCチャンピオンズリーグエリートでネフチ・フェルガナに3-1で勝利した後、サウジアラビアを象徴するスカーフを身にまとい、同国との深い絆を改めて示した。41歳のロナウドは月曜夜、リヤドでキャリア通算981ゴール目を記録。警備上の懸念からキックオフが1時間遅れたこの試合では、試合後に見せた思いのこもった敬意の表明が注目を集めた。

  • 感動的な行動で開催国に敬意を表す

    ロナウドはユニフォームのエンブレムにキスをすると、試合後にはホームの観客を先導してバイキング・クラップを行い、記念すべき一夜を締めくくった。アンジェロ・ガブリエルが先制点を挙げ、その後、ウズベキスタン側のオウンゴールで勝負が決まり、ホームチームはアジアの舞台で勝ち点3を手にした。首都でミサイル攻撃が起きたことを踏まえると、ロナウドが示した愛情には、はるかに大きな意味があった。緊迫した夜に、公の場で結束を示したのだ。


  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    忠誠心がにじむSNS投稿

    アル・ナスルは、エースがオンラインで示した支持をすぐに称えた。2027年までの契約延長に署名した際の、思いのこもった言葉を再び共有した。

    2023年初めから暮らすこの国への思いについて、クリスティアーノ・ロナウドはクラブの公式メディアに「私はポルトガル人だが、サウジアラビア王国の一員だ」と語っていた。

    サウジアラビアの国旗の色をまとったベテランの写真を投稿し、アル・ナスルの英語版アカウントはこう添えた。「サウジの一部を、心のそばに携えて」

  • 警備上の警戒情報が大陸大会での優勝に影を落とす

    試合は、同日早くにフーシ派のミサイル攻撃が首都の国際空港を標的としたことを受け、地域の緊張が高まる中で行われた。混乱や試合開始の遅れにもかかわらず、チームは冷静さを保ち、大陸の舞台で貴重な勝ち点3を獲得した。この夜は、ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督と最近意見が対立し、代表での今後をめぐる疑問が残るベテラン選手にとっても、安堵の一夜となった。

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  • FBL-ASIA-C1-NASSR-NEFTCHI FERGANAAFP

    復調した名門同士、国内での対決へ

    この勝利でアル・ナスルはグループBの8位に浮上し、開幕から2試合で勝ち点を3とした。ロナウドとチームメートは、木曜日に控えるアル・アハリとの重要な一戦に向け、すぐにリーグ戦へ意識を切り替えなければならない。そのためにはロナウドの好調を維持することが重要だ。キャプテンは歴史的な通算1000ゴールまで、あと19ゴールに迫っている。

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