Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

クリスティアーノ・ロナウド、負傷回復のためサウジアラビアからマドリードへ移動後、体調に関する最新情報を発表

クリスティアーノ・ロナウドは、土曜日の夜に迫ったネオムとの重要なサウジ・プロリーグ戦を前に、ファンを安心させるとともにアル・ナセルのチームメイトを力強く後押しした。スペインでリハビリに励む自身の写真を投稿したポルトガル代表のレジェンドは、負傷後、励ましのメッセージを共有した。

  • 優勝争いが大詰めを迎える

    このメッセージは、タイトル争いの重要な局面にあるリヤドの巨人に、時宜を得た後押しとなる。アル・ナスルは現在2位で、首位アル・アハリにわずか1ポイント差で追っている。 重要なのは、アル・ナセルがライバルより1試合少ない状態で、今夜の勝利で首位を奪還できる点だ。ただし、チームの象徴的存在である主将が筋肉の故障で一時的に欧州へ移動したため、彼抜きでこの難関を乗り越えねばならない。

    それでもロナウドは気分の良さそうで、SNSに「回復中。今日の試合を観戦する準備は整った。行こう、アル・ナセル！」と投稿している。

    ジョルジェ・ジェズス、専門医の診察のため渡航を認める

    アル・ナセルのホルヘ・ジーザス監督は試合前記者会見で、ロナウドの欠場について説明し、41歳の選手の負傷が当初考えられていたよりも深刻であることを確認した。 「前節の試合で彼は筋肉の痛みを訴えて途中退場した」とジェズスは記者団に説明した。「検査を受けた結果、予想以上に深刻な負傷であることが判明し、休養と回復が必要となった。クリスティアーノはスペインへ渡った…この負傷にはマドリードで彼と契約している専門家による治療が必要だ」

  • ポルトガル代表の象徴的存在の体調に懸念が高まる

    クラブは、ロナウドの右太もも裏に深刻な断裂があることを示す医学的評価に衝撃を受けた。復帰を早めるため、ベテランFWは今週、プライベートジェットでスペインの首都へ飛んだ。マドリードで長年担当する個人医療チームの専門知識を求めることで、ロナウドは当初少なくとも1ヶ月の離脱が見込まれていた回復期間の短縮を目指している。最近の地域的な緊張による物流上の課題にもかかわらずだ。

    ロナウドのワールドカップ懸念

    この負傷のタイミングは、クラブと代表の両方にとって特に問題である。最低4週間の回復期間により、ロナウドがポルトガル代表としてメキシコとアメリカとの親善試合に出場することは非常に危うい状況となっている。 ロベルト・マルティネス監督率いるチームにとって、これらの試合は 2026 年のワールドカップに向けた重要な準備となる。国内では、アル・ナセルは、アジアチャンピオンズリーグ 2 戦目のアル・ワスル戦が延期されたことで、すでにリズムが乱れており、主力攻撃選手を欠いたまま、厳しいスケジュールに直面することになった。

プレミアリーグ
アル・ナスルFC crest
アル・ナスルFC
ALN
Neom SC crest
Neom SC
NEO
0