クリスティアーノ・ロナウド、負傷回復のためサウジアラビアからマドリードへ移動後、体調に関する最新情報を発表

このメッセージは、タイトル争いの重要な局面にあるリヤドの巨人に、時宜を得た後押しとなる。アル・ナスルは現在2位で、首位アル・アハリにわずか1ポイント差で追っている。 重要なのは、アル・ナセルがライバルより1試合少ない状態で、今夜の勝利で首位を奪還できる点だ。ただし、チームの象徴的存在である主将が筋肉の故障で一時的に欧州へ移動したため、彼抜きでこの難関を乗り越えねばならない。

それでもロナウドは気分の良さそうで、SNSに「回復中。今日の試合を観戦する準備は整った。行こう、アル・ナセル！」と投稿している。