ロナウドの得票率が高い要因の一つは、投票の仕組みにある。この企画では受賞したシーズンをそれぞれ個別に評価するため、複数回受賞した選手は、過去に受賞した自分自身と競うことになる。メッシへの支持は現在、受賞した8つの年に分散している。そのため、リアルタイムの順位では、2008年の絶頂期に支持が集中するロナウドと比べ、メッシの全体に占める得票率は低くなっている。

投票対象となるレジェンドは、最高の個人賞を少なくとも2回受賞した選手に限られる。名を連ねる10人は、アルフレッド・ディ・ステファノ、ヨハン・クライフ、フランツ・ベッケンバウアー、ミシェル・プラティニ、マルコ・ファン・バステン、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ケビン・キーガン、ロナウド・ナザリオ、そしてメッシとクリスティアーノ・ロナウドだ。歴史に名を刻んだ名選手たちが候補にいるにもかかわらず、かつてレアル・マドリーとバルセロナでそれぞれ活躍した両スターの現代におけるライバル関係が、ほかの候補者の存在感を上回り、世間の関心とリソースの大半を集めている。







