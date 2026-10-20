AFP
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クリスティアーノ・ロナウド、公式「B.O.A.T.」投票でリオネル・メッシを圧倒。ロンドンでの授賞式を前に、ポルトガルのスーパースターが「史上最高の選手」論争で優勢に
ロナウド、一般投票で大差をつけてリード
クリスティアーノ・ロナウドが公式のB.O.A.T.（史上最高）投票で圧倒的な首位に立ち、長年のライバルであるリオネル・メッシを大きく引き離している。バロンドールの主催者はこのほど、70年にわたるサッカーの歴史をたたえる名誉賞「史上最高のバロンドール」の候補者10人を発表した。ロンドン・パラディウムでの権威ある授賞式を控えるなか、アル・ナスルのFWロナウドは総得票の62％を獲得し、首位を独走している。投票対象のシーズン別でもトップに立つのは、ロナウドがマンチェスター・ユナイテッドをけん引し、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの忘れがたい2冠を達成した2008年だ。
一方、メッシは2位につけるものの、得票率では大きく差をつけられている。インテル・マイアミのスターが前例のない91ゴールを決め、記録を塗り替えた2012年は現在13％。興味深いことに、アルゼンチン代表としてのワールドカップ優勝が際立つ2023年が9％で続く。この大差は世界中のスポーツメディアで大きな話題となっていると、『マルカ』が報じている。
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特定のルールがメッシへの票を分ける
ロナウドの得票率が高い要因の一つは、投票の仕組みにある。この企画では受賞したシーズンをそれぞれ個別に評価するため、複数回受賞した選手は、過去に受賞した自分自身と競うことになる。メッシへの支持は現在、受賞した8つの年に分散している。そのため、リアルタイムの順位では、2008年の絶頂期に支持が集中するロナウドと比べ、メッシの全体に占める得票率は低くなっている。
投票対象となるレジェンドは、最高の個人賞を少なくとも2回受賞した選手に限られる。名を連ねる10人は、アルフレッド・ディ・ステファノ、ヨハン・クライフ、フランツ・ベッケンバウアー、ミシェル・プラティニ、マルコ・ファン・バステン、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ケビン・キーガン、ロナウド・ナザリオ、そしてメッシとクリスティアーノ・ロナウドだ。歴史に名を刻んだ名選手たちが候補にいるにもかかわらず、かつてレアル・マドリーとバルセロナでそれぞれ活躍した両スターの現代におけるライバル関係が、ほかの候補者の存在感を上回り、世間の関心とリソースの大半を集めている。
B.O.A.T.の一般投票の仕組み
国際的なジャーナリストの審査員団だけで決まる従来の賞とは異なり、この特別投票ではデジタルプラットフォームを通じてファンが直接選出に参加できる。独自の投票方式により、ファンは１票につき１ユーロを支払えば、選んだ候補者に何度でも投票できる。
オンライン投票は10月25日24時まで行われる予定だ。その数時間後にはロンドンでメインの授賞式が始まり、最終的な票数が確定する。締め切りが迫る中、世界中のファンはお気に入りのスターを歴史的なランキングの頂点に押し上げようと、一票一票に思いを込めて投票している。
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通算1000ゴールを目指す争い
オンライン投票が人々の関心を集める一方、両スーパースターは今もピッチに立ち、歴史的記録を懸けた別の競争を続けている。目指すのは、ともに公式戦通算1000ゴール。近代プロサッカーでは誰も達成していない偉業だ。
この争いでは現在、ロナウドがリードしている。プロとして1300試合以上に出場し、980ゴールを超えた。メッシも大きく離されておらず、約1100試合で935ゴールを超えている。
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