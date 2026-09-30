憶測が強まる中でも、ジェズスは当初、この確執を小さく見せようとしていた。ノルウェー戦で自分が状況をうまく扱えなかったことも認めている。「あそこで私がミスをした。本来なら、彼には15分ほど後にウォームアップをさせるべきだった。何が起こるか分かっていなかったし、試合を見始めて、結局彼を投入しなかった」とジェズスは説明した。

指揮官は、もともとロナウドが最初の2試合に出場しないことで合意していたと付け加えたが、試合途中でベテランFWにウォームアップを求めた自身の判断が、不要に主将の怒りをあおる形になった。