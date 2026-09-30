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クリスティアーノ・ロナウド、ホルヘ・ジェズス監督との大きな対立を受け、デンマークでのポルトガル代表トレーニングキャンプを離脱
コペンハーゲンで高まる緊張感
『マルカ』およびOneFootballの報道によると、ロナウドはポルトガル代表がコペンハーゲンで準備を進めているスタジアムを後にした。これは、ジョルジェ・ジェズス監督がFWは水曜日のセッションに参加すると報道陣に保証した記者会見の直後に起きた。
緊張が最初に表面化したのは、最近行われたノルウェーとのネーションズリーグの一戦だった。試合はポルトガルが2-1で勝利したが、ロナウドは90分間を通してベンチに座ったままで、ジョアン・フェリックスとゴンサロ・ラモスが先発した。勝利後、ロナウドはこの状況に明らかに苛立ちを見せながら、まっすぐロッカールームへ向かった。
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監督がウォームアップでのミスを認める
憶測が強まる中でも、ジェズスは当初、この確執を小さく見せようとしていた。ノルウェー戦で自分が状況をうまく扱えなかったことも認めている。「あそこで私がミスをした。本来なら、彼には15分ほど後にウォームアップをさせるべきだった。何が起こるか分かっていなかったし、試合を見始めて、結局彼を投入しなかった」とジェズスは説明した。
指揮官は、もともとロナウドが最初の2試合に出場しないことで合意していたと付け加えたが、試合途中でベテランFWにウォームアップを求めた自身の判断が、不要に主将の怒りをあおる形になった。
FPFの介入と権限の行使
事態は極めて微妙なものとなり、ポルトガルサッカー連盟会長のペドロ・プロエンサが両者との緊急会談を開くに至った。ジェズスはロナウドが反旗を翻したわけではないと強調し、「彼はトレーニングを拒否していない。代表選手が練習を拒否すると思うか？」と述べた。さらに自らの権限を断固として再確認し、「私の考えを変えさせる選手は誰もいない。彼でもないし、サッカー界の誰でもない。どんな会長でもない。決して、絶対に誰にもだ」と言い切った。だが、その楽観的なメッセージとは裏腹に、ロナウドはその後、黒いバンでパルケン・スタジアムを後にする姿が目撃された。
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次のステップを見据えて
今夜、彼をマドリードへ連れ戻すため、彼のプライベートジェットはすでにデンマークへ向かっている。ポルトガルは伝説的な主将を欠いたままデンマークと対戦する予定であり、この早すぎる離脱が彼の輝かしい代表キャリアの終わりを意味するのかは、まだ分からない。
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