「接戦だった。終盤に得点したスペインには運があったが、それがサッカーだ。良い試合だった」





「ワールドカップをこんな形で終え残念ですが、全力を尽くしたので心は晴れやかです。勝つことも負けることもあるのがサッカー。これが最後のワールドカップでしたが、これからは家族と過ごし、将来を冷静に考えます」。





悔いはない。代表として3つのタイトルを取れた。クリスティアーノ以前のポルトガルにはタイトルがなかったから、満足している。 代表で最も大切だったのは2016年のタイトルで、W杯と同じ重みがある。だから、ベストを尽くし、清々しい気持ちで引退する。明日は新しい日だ」。





涙？代表でプレーする時はいつも特別だ。23年間、大きな喜びと楽しみを味わい、忘れられない経験だった。感動もあったが、同時に安堵もあり、全力を尽くした者を非難する者はいないと確信している。ジョルジェ・ジェズス？ 監督選びは私の仕事ではない。後任について話すのはまだ早い。