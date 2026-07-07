クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップは幕を閉じた。ポルトガルのエースはスペインに敗れ、一度も優勝できずに大会を去った。試合後、元ユヴェントスでレアル・マドリードでも活躍した彼は、敗因を語り、過去と未来を語った。以下が彼の言葉だ。
Getty Images Sport
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウド：「ポルトガル代表で3つのタイトルを取った。僕より前は何もなかった。2016年の欧州選手権はワールドカップと同じだ」
「接戦だった。終盤に得点を奪ったスペインには運があったが、それがサッカーだ。良い試合だった」
「ワールドカップをこんな形で終え残念ですが、全力を尽くしたので心は晴れやかです。勝つことも負けることもある。これがサッカーであり、選手の人生です。これが私の最後のワールドカップでしたが、これから家族と過ごし、冷静に次の決断を下し、人生を続けていきます」。
悔いはない。代表として3つのタイトルを取れた。クリスティアーノ以前のポルトガルにはタイトルがなかったから、満足している。 代表で最も大切だったのは2016年のタイトルで、W杯と同じ重みがある。だから、ベストを尽くし、清々しい気持ちで引退する。明日は新しい日だ」。
涙？代表としてプレーする時はいつも特別な思いだ。23年間、大きな喜びと楽しみを味わい、忘れられない経験だった。感慨深かったが、同時に安堵もあり、全力を尽くした者には非難はないと確信している。ホルヘ・ジェズス？後任を決めるのは私ではない。今は話すタイミングではない。
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