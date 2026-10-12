クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガル代表での出場停止とリヤドでの警備上の遅延の中、アル・ナスルでキャリア通算981ゴール目を記録

このゴールは、現在ポルトガルサッカー連盟による暫定的な出場停止処分を受けているロナウドにとって、歓迎すべき気分転換となった。このFWは先月、出場時間を巡ってジョルジェ・ジェズス監督と対立し、ポルトガル代表を離脱した。

ベンチに置かれたロナウドは、ジェズス監督を「信頼を完全に裏切った」と非難した。こうした騒動にもかかわらず、ポルトガルサッカー連盟のペドロ・プロエンサ会長は、ロナウドの復帰を望んでいると認め、次のように述べた。「ポルトガルサッカー連盟とその会長は、冷静な姿勢で、すべての関係者と話をしている。関係者はすでに、主将に戻ってきてほしいという思いを公に示している。全員がその願いを明確に表している」