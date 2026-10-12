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クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガル代表での出場停止とリヤドでの警備上の遅延の中、アル・ナスルでキャリア通算981ゴール目を記録
リヤドでの治安上の警戒情報を受け、試合が遅延
AFPによると、月曜日に予定されていたアル・ナスルとネフチの注目の一戦は、ちょうど1時間遅れて始まった。サウジアラビア主導の連合軍がリヤドを標的とする弾道ミサイルを迎撃し、市内全域で厳重な警戒態勢が敷かれた。住民の携帯電話には屋内にとどまるよう警告が届き、選手たちはスタジアムのトンネル内で待機した。安全が保証されると、ロナウドは先発出場。試合前の不安をかき立てる状況や、観客がほとんどいないスタジアムにも集中を乱されず、アル・ナスルが前半の主導権を握ることに貢献した。
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ロナウド、通算1000ゴールに迫る
アル・ナスルはアンジェロ・ガブリエルが先制点を挙げ、続いてロナウドがリードを広げた。ロナウドは42分、強烈なシュートでGKを破り、チームを2-0に導いた。51分にはアリシェル・オディロフがネフチの1点を返した。
しかし、65分にエクロムジョン・アリバエフが退場処分を受け、試合の流れが変わった。さらに78分、アンヴァルジョン・ゴフロフがオウンゴールを喫し、アル・ナスルの3-1での勝利が決まった。ロナウドはこのゴールで通算得点を驚異の981に伸ばし、歴史的な1000ゴールまであと19に迫った。
ポルトガルでの出場停止とジェズスとの確執
このゴールは、現在ポルトガルサッカー連盟による暫定的な出場停止処分を受けているロナウドにとって、歓迎すべき気分転換となった。このFWは先月、出場時間を巡ってジョルジェ・ジェズス監督と対立し、ポルトガル代表を離脱した。
ベンチに置かれたロナウドは、ジェズス監督を「信頼を完全に裏切った」と非難した。こうした騒動にもかかわらず、ポルトガルサッカー連盟のペドロ・プロエンサ会長は、ロナウドの復帰を望んでいると認め、次のように述べた。「ポルトガルサッカー連盟とその会長は、冷静な姿勢で、すべての関係者と話をしている。関係者はすでに、主将に戻ってきてほしいという思いを公に示している。全員がその願いを明確に表している」
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アル・ナスルとロナウド、今後はどうなる？
この3-1の勝利により、アル・ナスルは勝ち点3でAFCチャンピオンズリーグエリートの総合順位を8位に上げた。7位のネフチとは勝ち点で並ぶが、得失点差で下回っている。ロナウドは代表戦の出場停止処分を巡る最終裁定を待つ一方、クラブでのプレーに全力を注ぎ、通算1000ゴールの大台を目指し続けている。
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