ロナウドは次のように語った。「ポルトガルの皆さんへ。私たちみんなの代表チームの背番号7を返す日が来ました。このユニフォームを自分だけのものだと感じたことは一度もありません。それでも23年間、これを身に着け、守り、世界中のスタジアムへとともに持っていく特権と責任を担ってきました。今日、未来へ託す時が来ました。簡単な決断ではありませんでした。頭だけでは決められないことがあるからです。心でも決めるものなのです。2003年8月に始まり、私の人生を永遠に変えた歩みに、終止符を打ちます」

「代表で経験したすべてを思い返すとき、目に浮かぶのは試合やゴール、記録、トロフィーだけではありません。人々の姿が見えます。90分間、ポルトガルを少し近くに感じていた移民の人たちが見えます。直接会ったことはなくても、私の人生の一部だった何百万人ものポルトガル人が見えます。結局、サッカーは一つの試合をはるかに超えるものです。サッカーとは人々なのです。代表でのキャリアを通じて、自分の限界を超えようとしてきました。勝ちたかった。最高の選手になりたかった。歴史をつくりたかった。いつも自分に厳しくしてきました。常にもっと上を望み、私たちならもっと遠くへ行けると信じてきました。そして、このユニフォームのために持てるすべてを捧げました」。さらに、こう振り返った。「完璧な午後も夜もありました。決して忘れない勝利もあり、今でも思い出すのがつらい敗北もありました。失敗も、苦しみもありました。ポルトガルの人々が強く望んでいたものを届けられなかったときもありました。それでも、決して諦めませんでした。何より、ポルトガルを代表する誇りを失ったことは一度もありません。この年月を通じて、とてもシンプルなことを学びました。ゴールは過ぎ去り、カップは博物館に残り、記録はいずれ破られます。でも、時間が決して消せないものがあります。人々の心の中にある、私たちの居場所です。私が皆さんを幸せにできたことがあるなら、私のゴールで誰かと抱き合い、困難を忘れ、あるいはただ私たちの国を誇りに思えたことがあるなら、すべてに意味がありました。ポルトガル人であることには、そういう意味もあるのです。私たちはともに苦しみ、ともに立ち上がります。そして、また信じるのです。ポルトガルには、夢を見る若者、決して諦めない選手、誰も到達したことのない場所へ行けると信じる新しい世代が、これからも必要です。新たな英雄を生み出し続ける国は、自分たちへの信頼を決して失わない国だからです。代表のチームメートには、特別な言葉を贈りたいと思います。ともに走った一つひとつの場面に、抱き合った瞬間に、交わした議論に、ピッチに入る前の沈黙に、ありがとう。ともに祝ったすべての勝利と、私たちをより強くしたすべての敗北に、ありがとう。皆さんのキャプテンを務められたことは光栄でした。でも、一人で歩むキャプテンはいません。皆さんは私の物語の一部です。この年月、私とともに働いてくれたすべての監督、役員、医師、理学療法士、用具係、職員、そして多くの方々に感謝します。写真に一度も写らなかった人も大勢います。でも、皆さんがいなければ、どの写真も生まれませんでした。家族には、この夢を分かち合ってくれてありがとうと言いたい。私が不在にした時間や犠牲、家族と過ごすはずの時間を代表に充てなければならなかったことを理解してくれて、ありがとう。ここまで来られたのは、私たちがいつも手を取り合ってきたからです。そして、世界中にいるすべてのポルトガルの皆さんに、最後に一つ伝えたいことがあります」

「これからもずっと心に刻み続ける光景があります。国歌が始まる瞬間です。周りを見渡すと、チームメートがいて、スタンドが見えます。子どもたち、母親、父親、祖父母、ただその場にいるために遠くからやって来たポルトガルの人々が見えます。その間、私たちの違いはなくなります。クラブも、色も、階級も、職業も、意見も関係ありません。ただ一つの情熱、ポルトガルだけがあります。この思いを生涯、持ち続けます。今日、代表としてピッチに立つ私の歩みは終わります。歩んできた道に誇りを持ち、ポルトガルのために持てるすべてを捧げたという思いとともに、胸を張ってピッチを去ります。でも、私はいつまでも皆さんの一人です。これからもポルトガルの勝利のたびに、ともに苦しみ、歓喜し、祝います。世界最高の選手になるために、人生を懸けて努力してきました。今、最も大きな勝利は、世界で最も美しい国を代表するにふさわしい選手になれたことだと分かります。この23年間、ありがとうございました。私を信じてくれて、ありがとう。マデイラで、まだ幼い子どもだった私がボールを追いかけていた頃に始まった夢を、生きることを許してくれてありがとう。背番号7のユニフォームは残ります。それを身に着けた誇りは、永遠に私のものです。ポルトガルはいつまでも私の中にあります。また会いましょう」