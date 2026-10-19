Getty Images Sport
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウド、ジョルジェ・ジェズスとの確執でポルトガル代表を離脱後、遡及適用の出場停止処分とごく少額の罰金を科される
ポルトガル代表主将に軽い処分
ポルトガルサッカー連盟（PFF）はロナウドに30日間の出場停止処分と255ユーロの罰金を科した。ロナウドが9月の代表活動期間中にポルトガル代表から離脱したことを受けた処分だ。
ロナウドが離脱したのは、ノルウェーに2-1で勝利したものの、不満の残る試合の後だった。ジョルジェ・ジェズス監督はロナウドにウォーミングアップを指示しながら、最後まで起用しなかった。出場停止処分は9月30日に遡って適用されるため、ロナウドは今後の試合に出場できる。注目度の高い規律違反としては、処分全体が意外なほど軽いものとなった。
- AFP
連盟の公式声明でペナルティーを確認
懲戒評議会は、ロナウドに対する正式な裁定を詳述した声明を発表した。ポルトガルサッカー連盟は次のように発表している。「以上の理由に基づき、ポルトガルサッカー連盟懲戒評議会の非プロ部門は、本件手続きにおけるすべての申し立てを認め、被告発人クリスティアーノ・ロナウド・ドス・サントス・アヴェイロが、RDFPF第160条第1項に規定され、処罰の対象となる懲戒違反を意図的に1度犯したと認定する。これにより、同人には30日間の出場停止処分に加え、2.5単位に相当する255ユーロ（255ユーロ）の罰金を科す」
金銭的処分もアル・ナスルのスター選手にはほとんど影響なし
処分の金銭面は、ロナウドの莫大な資産に比べて著しく軽いとして注目を集めている。ロナウドは現在、サウジアラビアのアル・ナスルから日給48万8000ポンドという破格の給与を受け取っている。そのため、215ポンド相当の罰金はわずか38秒で稼げる計算だ。
ロナウドは以前、自身が過ちを犯し、処分を受けるべきだと認める声明を出していた。ただ、昨季アル・ナスルでともに仕事をしたジェズスに対しては、今も不満を抱いていると報じられている。最低限の罰金は、チームメートを見捨てた行為の重大さをほとんど反映していない。
- getty
ポルトガルの今後は？
ポルトガル代表は11月14日にデンマーク、17日にウェールズと、重要なUEFAネーションズリーグの2試合を控えている。出場停止処分をすでに消化したロナウドは、招集可能な状態だ。ジェズス監督がロナウドを代表メンバーに呼び戻すかどうかに注目が集まる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。