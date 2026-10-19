ポルトガルサッカー連盟（PFF）はロナウドに30日間の出場停止処分と255ユーロの罰金を科した。ロナウドが9月の代表活動期間中にポルトガル代表から離脱したことを受けた処分だ。

ロナウドが離脱したのは、ノルウェーに2-1で勝利したものの、不満の残る試合の後だった。ジョルジェ・ジェズス監督はロナウドにウォーミングアップを指示しながら、最後まで起用しなかった。出場停止処分は9月30日に遡って適用されるため、ロナウドは今後の試合に出場できる。注目度の高い規律違反としては、処分全体が意外なほど軽いものとなった。