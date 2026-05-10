Getty/GOAL
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウド・ジュニア、レアル・マドリード復帰か？ CR7は息子がサウジ・プロリーグのアル・ナセルでチームメイトになることを期待し、当面の計画が明らかになった。
レアル・マドリードは移籍を見送ることにした
『O JOGO』紙によると、ロナウド・ジュニアの当面の将来はスペインの首都にはないようだ。3月のユースチームとの1週間のトレーニングでクラブ関係者を感銘させたものの、この15歳の選手は、父親が9シーズンにわたり歴史的な活躍を見せたチームには加入しない。クラブ関係者は「バルデベバスでは、クリスティアーノ・ジュニアの活躍を非常に喜んでいた。彼は強い献身性とプロフェッショナルな姿勢を見せた」と明かした。 しかし現時点では獲得の予定はない」と語った。将来的な移籍の可能性は残されている。
- Getty
欧州の強豪クラブが、この10代の選手に注目している。
レアル・マドリードは一時的に関心を後退させたが、移籍市場ではこのポルトガルU-16代表の去就が依然として注目されている。 ポルトガルU-16で初得点を挙げたこの若きウインガーは、パリSG、バイエルン、マンU、ユヴェントスなど欧州強豪の関心も高い。本人は成長のため欧州移籍を望むが、当面は中東に残る可能性もある。
アル・ナスルのプレシーズン合流が視野に入っている
欧州移籍が延期されたことで、この10代選手は現クラブでステップアップする機会を得た。サウジアラビアメディアによると、早ければ今夏のプレシーズンからアル・ナスルトップチームに合流する見込みだ。 ホルヘ・ジェズス監督の指導を受けることで、彼の成長は加速すると見込まれる。この進展は、長男と公式戦で共にプレーしたいという父の長期にわたる希望とも一致する。5度のバロンドール受賞歴を持つ41歳の父にとって、その目標はますます現実のものとなりつつある。
- (C)Getty Images
ロナウド・ジュニアの将来は？
6月17日に16歳になる彼は、キャリアの次のステップへ集中する。アル・ナスルのトップチームでプレーするにしても、将来的にヨーロッパの強豪へ移籍するにしても、彼の成長は依然として注目されるだろう。