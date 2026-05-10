クリスティアーノ・ロナウド・ジュニア、レアル・マドリード復帰か？ CR7は息子がサウジ・プロリーグのアル・ナセルでチームメイトになることを期待し、当面の計画が明らかになった。

欧州移籍が延期されたことで、この10代選手は現クラブでステップアップする機会を得た。サウジアラビアメディアによると、早ければ今夏のプレシーズンからアル・ナスルトップチームに合流する見込みだ。 ホルヘ・ジェズス監督の指導を受けることで、彼の成長は加速すると見込まれる。この進展は、長男と公式戦で共にプレーしたいという父の長期にわたる希望とも一致する。5度のバロンドール受賞歴を持つ41歳の父にとって、その目標はますます現実のものとなりつつある。