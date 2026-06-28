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クリスティアーノ・ロナウド・ジュニアは、ジョルジーナ・ロドリゲスと共に、ワールドカップで父の試合を観戦。将来自分が着ることを夢見て、ポルトガル代表の背番号7のユニフォームを着ていた。
ロナウドの家族がスタジアムで応援した
コンゴ民主共和国とウズベキスタン戦を欠場したジョルジーナと子供たちは、大西洋を渡ってロナウドを応援しに現地へ。グループK最終戦では、ジョルジーナとロナウド・ジュニアがSNSでメッセージを投稿。マイアミでのコロンビア戦（0－0）では、父と同じ背番号を着たジュニアが熱心にポルトガルを後押しした。 ロナウドはフル出場したものの、ポルトガルは勝利できなかった。
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旅行前の誕生日のお祝い
ジョージナは家族にとって特別な節目のため米国への到着を遅らせた。彼女は自宅に残り、クリスティアーノ・ジュニアの16歳の誕生日を祝う豪華なパーティーを企画。プールパーティーやマリアッチのセレナーデも用意された。父親が代表戦で不在でも、息子がこの日を楽しめるよう、彼女はドーナツだけでできたユニークなバースデーケーキも用意した。
当時、彼女はSNSにこう投稿した。「身長が2メートル近くになっても、あなたはいつも私の小さな男の子。愛と健康と成功に満ちた人生を送れますように。その優しい心を失わないで。ママ、パパ、兄弟姉妹みんな、あなたを愛しているよ。」
伝説の足跡をたどる
クリスティアーノ・ロナウド・ジュニアに依然として注目が集まっている。彼は、父が20年間築き上げたポルトガル代表の伝説的背番号7のユニフォームを着ていた。 16歳の彼はスポットライトに慣れている。スタンドに姿を現すだけで、ポルトガル代表「セレソン」で「ロナウド」という名が示すレガシーを思い出させる。彼はすでに3つのタイトルを獲得し、ユース代表での父の記録を抜き、「常勝王」としての評判を築きつつある。
父は息子に植え付けた闘志を度々語っている。2026年W杯が近づく今、ポルトガル代表で再び背番号7のロナウドを見る日が迫っている。父は「息子は『あと数年待って。一緒にプレーしたい』と言う」と明かした。
- AFP
注目はクロアチア戦へ
家族がマイアミに集結したため、ポルトガルの残る試合ではVIPボックスに常連として姿を見せるだろう。 グループKで2位となったポルトガル代表は、トロントでのクロアチア戦という勝敗が大会の行方を左右するラウンド・オブ・32に臨む。ルカ・モドリッチ率いるクロアチアを相手に、再びロナウドには結果が求められる。大会最終日まで勝ち残るという目標のため、ポルトガル代表は決定力回復の必要性を痛感している。