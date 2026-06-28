ジョージナは家族にとって特別な節目のため米国への到着を遅らせた。彼女は自宅に残り、クリスティアーノ・ジュニアの16歳の誕生日を祝う豪華なパーティーを企画。プールパーティーやマリアッチのセレナーデも用意された。父親が代表戦で不在でも、息子がこの日を楽しめるよう、彼女はドーナツだけでできたユニークなバースデーケーキも用意した。

当時、彼女はSNSにこう投稿した。「身長が2メートル近くになっても、あなたはいつも私の小さな男の子。愛と健康と成功に満ちた人生を送れますように。その優しい心を失わないで。ママ、パパ、兄弟姉妹みんな、あなたを愛しているよ。」