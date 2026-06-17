クリスティアーノ・ロナウド、コンゴ民主共和国戦でのワールドカップの残念な結果を受け、ポルトガル代表を擁護

ヒューストンでのもどかしい引き分け後、ロナウドはスタジアム外でサインに応じながらSport TVの取材に答えた。ポルトガルは粘り強いアフリカ勢の守備を崩せず、序盤の先制もヨアン・ウィッサに同点とされ1－1で終わった。試合終了のホイッスルが鳴ると落胆してトンネルへ直行したが、このベテランFWはチームの奮闘を擁護した。

「何が欠けていたか？何も欠けていなかった。これがサッカーだ。ポルトガルは勝つことも負けることもあった。どちらでもおかしくなかった」と語り、責任をチームメイトに転嫁することは拒んだ。