Getty Images Sport
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウド、コンゴ民主共和国戦でのワールドカップの残念な結果を受け、ポルトガル代表を擁護
開幕戦の引き分けについての正直な評価
ヒューストンでのもどかしい引き分け後、ロナウドはスタジアム外でサインに応じながらSport TVの取材に答えた。ポルトガルは粘り強いアフリカ勢の守備を崩せず、序盤の先制もヨアン・ウィッサに同点とされ1－1で終わった。試合終了のホイッスルが鳴ると落胆してトンネルへ直行したが、このベテランFWはチームの奮闘を擁護した。
「何が欠けていたか？何も欠けていなかった。これがサッカーだ。ポルトガルは勝つことも負けることもあった。どちらでもおかしくなかった」と語り、責任をチームメイトに転嫁することは拒んだ。
得点不振の中、記録的な出場を果たす
アル・ナスルのフォワードは水曜日にSNSでファンにメッセージを投稿した。勝ち点を逃したことを認めつつ、「望んでいたスタートではないが、まだ終わっていない」とチームとファンの士気を保つよう呼びかけた。さらに「頭を上げて次の試合に集中しよう」と綴った。 41歳の彼はレオパーズ戦で決定機を複数逃し、国際大会10試合連続無得点を記録した。それでも出場したことで、スタンド観戦の元DFペペを抜き、代表最年長出場記録を更新した。
リオネル・メッシと共に歴史を追いかけて
この大会に出場したことで、この伝説的フォワードはリオネル・メッシと並び、ワールドカップ6大会出場となった。また、彼は大会史上2番目に高齢のフィールドプレーヤーとなった。 彼より年上で出場したのは、1994年（同じく米国開催）に42歳39日で出場したカメルーンのフォワード、ロジェ・ミラだけだ。しかし彼は、チームの結果には明らかな不満を示した。自身に足りない唯一のタイトルを勝ち取るには、チームが急成長する必要があると痛感していたからだ。
- Getty Images Sport
ポルトガルの将来はどうなるのか？
ポルトガルはグループK初勝利へ、初戦敗退にくよくよしている暇はない。ロベルト・マルティネス監督率いるチームは次戦ウズベキスタンに集中し、その後にコロンビアとの最終戦で決勝トーナメント進出を争う。