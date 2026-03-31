クリスティアーノ・ロナウド、カゼミーロにリオネル・メッシとのMLS移籍を断り、アル・ナセルへの移籍を説得しようとしている

カゼミーロは、今夏にマンチェスター・ユナイテッドを退団することを発表した。2022年夏にレアル・マドリードから加入して以来、彼は全大会通算で155試合に出場し、24ゴール、14アシストを記録した。別れのメッセージの中で、彼は次のように綴っている。「私は生涯、マンチェスター・ユナイテッドを胸に刻み続けるだろう。 この美しいスタジアムに初めて足を踏み入れたその日から、私はオールド・トラッフォードの情熱と、この特別なクラブに対するサポーターの皆様との絆を感じ続けてきました。まだ別れを告げる時ではありません。これからの4ヶ月間で、さらに多くの思い出を作っていくつもりです。私たちには共に戦うべき目標がまだたくさんあります。私はこれまで通り、クラブの成功のために全力を尽くすことに全精力を注ぎ続けます。」