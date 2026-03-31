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クリスティアーノ・ロナウド、カゼミーロにリオネル・メッシとのMLS移籍を断り、アル・ナセルへの移籍を説得しようとしている
ロナウド、サウジアラビアでの再会を心待ちにしている
『マルカ』紙によると、ポルトガル代表のスーパースターは、かつてのチームメイトがリヤドへ移籍できるよう尽力しているという。ロナウドは、アル・ナスルがサウジ・プロリーグで支配的な地位を確立するために不可欠な守備の要として、カゼミーロを評価している。中東で準備が進められている契約条件は、世界中のほぼすべてのオファーを凌駕するものと見られている。カゼミーロにとって、この移籍の可能性は、自身のプレースタイルを理解する信頼できる相棒と共にプレーしながら、最後となる高額な契約を結ぶチャンスとなるだろう。
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マイアミの魅力とメッシとの連携
しかし、インテル・マイアミもこのMFにとって魅力的な選択肢となり得る。 ヘロンズは、この34歳の選手を獲得するための最有力候補としての地位を確立している。デイヴィッド・ベッカム卿が率いるこのフランチャイズは、カゼミーロをセルヒオ・ブスケツの後継者として見なしており、フロリダでスター選手揃いのミッドフィールドを支えるベテランの存在として期待しているという。レアル・マドリードとバルセロナでクラシコのライバルとして戦ってきた両者の過去を考えると、カゼミーロがメッシとタッグを組むという展望は、非常に魅力的なストーリーとなっている。
カゼミーロ、4年間在籍したマンチェスター・ユナイテッドを退団
カゼミーロは、今夏にマンチェスター・ユナイテッドを退団することを発表した。2022年夏にレアル・マドリードから加入して以来、彼は全大会通算で155試合に出場し、24ゴール、14アシストを記録した。別れのメッセージの中で、彼は次のように綴っている。「私は生涯、マンチェスター・ユナイテッドを胸に刻み続けるだろう。 この美しいスタジアムに初めて足を踏み入れたその日から、私はオールド・トラッフォードの情熱と、この特別なクラブに対するサポーターの皆様との絆を感じ続けてきました。まだ別れを告げる時ではありません。これからの4ヶ月間で、さらに多くの思い出を作っていくつもりです。私たちには共に戦うべき目標がまだたくさんあります。私はこれまで通り、クラブの成功のために全力を尽くすことに全精力を注ぎ続けます。」
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次は何が待っているのでしょうか？
カゼミーロは自身の将来について決断を下す前に、現在プレミアリーグで3位につけ、4位のアストン・ヴィラに1ポイント差をつけている「レッド・デビルズ」の一員として、シーズンを力強く締めくくることに集中し続ける。マイケル・キャリック監督率いるチームは、4月13日にリーズ・ユナイテッドと対戦し、勝利を収めて来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得に一歩近づけることを目指している。