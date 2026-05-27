クリスティアーノ・ロナウド、ウェイン・ルーニー、ズラタン・イブラヒモビッチ。マンチェスター・ユナイテッドのベンジャミン・セスコが理想のストライカー像を語る。

インタビューの最後に「最高のゴールセレブレーションは？」という質問が出ると、多くのサポーターはロナウドの「SIUジャンプ」が挙げられると思っただろう。しかしセスコは自信満々に自身のトレードマークを推した。バスケットボールのレジェンド、マイケル・ジョーダンがシカゴ・ブルズで披露したスラムダンクを模倣したこのポーズは、空中に飛び上がる「エア・セスコ」として親しまれている。 過去のレジェンドではなく自分のルーティンを選んだ理由を問われると、ストライカーは笑いながら語った。「僕は自分のを選ぶよ。僕のパフォーマンスはかなりいいし、みんなも気に入ってくれていると思う」。