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クリスティアーノ・ロナウド、ウェイン・ルーニー、ズラタン・イブラヒモビッチ。マンチェスター・ユナイテッドのベンジャミン・セスコが理想のストライカー像を語る。
セスコがオールド・トラッフォードに定着
7,370万ポンドの移籍金でプレミアリーグに加入したセスコは、当初イングランドサッカーの厳しい要求に適応するのに苦戦した。しかし、この才能あるフォワードは、やがてマンチェスター・ユナイテッドで真価を発揮した。
GIVEMESPORTのインタビューでは、RBライプツィヒからマンチェスターへの移行について語った。ルベン・アモリム体制下では苦戦したが、マイケル・キャリック体制になって開花。シーズン終盤14試合で9得点を挙げ、巨額投資の価値を証明した。
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究極のユナイテッドのフォワードを育てる
独占インタビューで、セスコは歴代の赤いユニフォームを着たレジェンドを参考に「理想のマンチェスター・ユナイテッドのストライカー」を想像した。その組み合わせはプレミアリーグの任何ディフェンスにも恐怖を与えるだろう。彼はロナウドの破壊的な右足とファン・ペルシーの鋭い左足を選んだ。 決定力ではルード・ファン・ニステルローイ、ファーストタッチではディミタール・ベルバトフを挙げた。さらに、ウェイン・ルーニーのスピードとズラタン・イブラヒモビッチのフィジカルを組み合わせ、完璧なストライカー像を完成させた。
彼独自の象徴的なゴールパフォーマンスを貫く
インタビューの最後に「最高のゴールセレブレーションは？」という質問が出ると、多くのサポーターはロナウドの「SIUジャンプ」が挙げられると思っただろう。しかしセスコは自信満々に自身のトレードマークを推した。バスケットボールのレジェンド、マイケル・ジョーダンがシカゴ・ブルズで披露したスラムダンクを模倣したこのポーズは、空中に飛び上がる「エア・セスコ」として親しまれている。 過去のレジェンドではなく自分のルーティンを選んだ理由を問われると、ストライカーは笑いながら語った。「僕は自分のを選ぶよ。僕のパフォーマンスはかなりいいし、みんなも気に入ってくれていると思う」。
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セスコの今後はどうなる？
マンチェスター・ユナイテッドは、来季のチャンピオンズリーグへ備え、セスコに大きな期待を寄せている。ふくらはぎの負傷で今季最終3試合を欠場したこの得点力抜群のフォワードは、現在、回復に専念している。キャリック監督率いるチームがプレシーズントレーニングに復帰する頃には、最前線で完璧な活躍を目指す。