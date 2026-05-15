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Adhe Makayasa

翻訳者：

クリスティアーノ・ロナウド、その座を譲れ！ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッド史上5人目の年間最優秀選手に

ブルーノ・フェルナンデス
クリスティアーノ・ロナウド
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスは、今シーズンも卓越した活躍を見せ、史上最多5度目の「サー・マット・バスビー年間最優秀選手賞」を受賞した。このポルトガル人プレイメーカーは、クリスティアーノ・ロナウドやダビド・デ・ヘアの記録を超え、クラブ近代史で最も安定した選手としての地位を確固たるものにした。

  • レッド・デビルズの主将が表彰される

    フェルナンデスはマイケル・キャリックの指導の下、今シーズン復活。序盤のカップ戦敗退にもかかわらず、ユナイテッドのチャンピオンズリーグ復帰に貢献した。 31歳の彼は19アシストなど影響力のあるプレーが評価され、史上最多5度目の栄誉ある賞を受けた。この受賞で伝説的な元チームメイト、デ・ヘアやロナウドを1つ上回り、オールド・トラッフォードの現代的象徴としての地位を確固たるものにした。

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    プレミアリーグの歴史に挑む

    ポルトガル代表の彼は8得点を挙げているが、真に注目すべきは圧倒的な創造力だ。今季124回のチャンスを創出し、これはプレミアリーグ1シーズンでのアシスト数4位タイ。フェルナンデスはリーグ通算アシスト記録に王手をかけている。

    現在19アシストで、キャプテンの彼はティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネの20アシスト記録まであと1。残り2試合で伝説を超える可能性がある。

  • 偉人たちの遺産

    2020年の加入以来、フェルナンデスはクラブで常に際立った活躍を続けている。オーレ・グンナー・スールシャール監督の下でまずこの賞を受賞し、翌年には自己最多28得点をマークした。 その後、マーカス・ラッシュフォードとロナウドが受賞したが、2024年のFAカップ制覇後、フェルナンデスはファン投票で再び1位に返り咲いた。これにより、デ・ヘアに続き史上2人目となる3年連続受賞を達成した。

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    記録更新目前

    ユナイテッドは日曜にホームでノッティンガム・フォレストと最終戦を戦い、1週間後にブライトンへ遠征する。チームの流れが好転した今、フェルナンデスにとってこの2試合は好調を維持しアシスト記録を伸ばす絶好の機会だ。来季のチャンピオンズリーグ出場権は確定しており、キャプテンは終盤の勢いをさらに高め、強化の夏を迎えるチームの中心であり続ける。

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