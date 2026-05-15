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クリスティアーノ・ロナウド、その座を譲れ！ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッド史上5人目の年間最優秀選手に
レッド・デビルズの主将が表彰される
フェルナンデスはマイケル・キャリックの指導の下、今シーズン復活。序盤のカップ戦敗退にもかかわらず、ユナイテッドのチャンピオンズリーグ復帰に貢献した。 31歳の彼は19アシストなど影響力のあるプレーが評価され、史上最多5度目の栄誉ある賞を受けた。この受賞で伝説的な元チームメイト、デ・ヘアやロナウドを1つ上回り、オールド・トラッフォードの現代的象徴としての地位を確固たるものにした。
- AFP
プレミアリーグの歴史に挑む
ポルトガル代表の彼は8得点を挙げているが、真に注目すべきは圧倒的な創造力だ。今季124回のチャンスを創出し、これはプレミアリーグ1シーズンでのアシスト数4位タイ。フェルナンデスはリーグ通算アシスト記録に王手をかけている。
現在19アシストで、キャプテンの彼はティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネの20アシスト記録まであと1。残り2試合で伝説を超える可能性がある。
偉人たちの遺産
2020年の加入以来、フェルナンデスはクラブで常に際立った活躍を続けている。オーレ・グンナー・スールシャール監督の下でまずこの賞を受賞し、翌年には自己最多28得点をマークした。 その後、マーカス・ラッシュフォードとロナウドが受賞したが、2024年のFAカップ制覇後、フェルナンデスはファン投票で再び1位に返り咲いた。これにより、デ・ヘアに続き史上2人目となる3年連続受賞を達成した。
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記録更新目前
ユナイテッドは日曜にホームでノッティンガム・フォレストと最終戦を戦い、1週間後にブライトンへ遠征する。チームの流れが好転した今、フェルナンデスにとってこの2試合は好調を維持しアシスト記録を伸ばす絶好の機会だ。来季のチャンピオンズリーグ出場権は確定しており、キャプテンは終盤の勢いをさらに高め、強化の夏を迎えるチームの中心であり続ける。