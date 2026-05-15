クリスティアーノ・ロナウド、その座を譲れ！ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッド史上5人目の年間最優秀選手に

ポルトガル代表の彼は8得点を挙げているが、真に注目すべきは圧倒的な創造力だ。今季124回のチャンスを創出し、これはプレミアリーグ1シーズンでのアシスト数4位タイ。フェルナンデスはリーグ通算アシスト記録に王手をかけている。

現在19アシストで、キャプテンの彼はティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネの20アシスト記録まであと1。残り2試合で伝説を超える可能性がある。