ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、現王者がノルウェーに2-1で勝利しネーションズリーグ準々決勝進出を決めた日曜日の4試合を終えた後にのみ、この件について言及するつもりだったと強調した。試合後、この戦術家は、以前アル・ナスルで41歳の同選手を指導した経験に触れつつ、代表通算234試合146得点という世界記録保持者の復帰に関するいかなる決断も、完全にそのFW本人に委ねられていると明言した。

このベテランの代表での将来について、ジェズス監督は次のように語った。「本人が望むなら、代表に戻ってくるだろう。次回招集の前に話をすることはできるが、決めるのはクリスだ。クリスティアーノは、自分が望む形で代表での時間を終えるべきであり、どうしたいのかを決めるのは本人だ。最初の招集の時、私は『君が必要だ。プレーするかしないかにかかわらず、そばにいてほしい。君が必要だ』と言った。そして今も同じことを言っている」