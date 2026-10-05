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クリスティアーノ・ロナウド復帰か？ ポルトガル代表指揮官ジョルジェ・ジェズスが、主将の衝撃的なネーションズリーグ合宿離脱後に重大な最新情報を発表
CR7への扉は開かれたままだ
ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、現王者がノルウェーに2-1で勝利しネーションズリーグ準々決勝進出を決めた日曜日の4試合を終えた後にのみ、この件について言及するつもりだったと強調した。試合後、この戦術家は、以前アル・ナスルで41歳の同選手を指導した経験に触れつつ、代表通算234試合146得点という世界記録保持者の復帰に関するいかなる決断も、完全にそのFW本人に委ねられていると明言した。
このベテランの代表での将来について、ジェズス監督は次のように語った。「本人が望むなら、代表に戻ってくるだろう。次回招集の前に話をすることはできるが、決めるのはクリスだ。クリスティアーノは、自分が望む形で代表での時間を終えるべきであり、どうしたいのかを決めるのは本人だ。最初の招集の時、私は『君が必要だ。プレーするかしないかにかかわらず、そばにいてほしい。君が必要だ』と言った。そして今も同じことを言っている」
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陣営内で緊張が頂点に達する
軋轢は、主将がウェールズ戦の1-0勝利で先発した後、ノルウェー戦ではベンチスタートとなり、出場するかどうかも分からないと告げられたことから始まった。ベテランFWは、後半を通してピッチ脇でウォーミングアップを続けながら最後まで投入されず、目に見えて苛立ちをあらわにしていた。これにより、マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリーの元スターが、競技性のある国際試合で出場機会のない控えに終わったのは2008年以来初めてとなった。
その後、ジェズスが記者会見で、そのFWはデンマーク戦でも先発しないと明言すると、主将は衝撃的にも代表キャンプを後にした。 この離脱について、アル・ナスルのFWはSNSで「いずれ、代表チームを去った理由について、すべてのポルトガル国民に真実を話すつもりだ。私はこれまで常にこの代表に献身してきた」と記した。
主将不在にチームメートが反応
主将不在の間、ACミランFWゴンサロ・ラモスがチャンスをものにした。ベテランが戦列を離れる中で最前線を担い、先発した3試合すべてでゴールを記録した。それでも、その好調ぶりにもかかわらず、ロッカールームは依然としてチームの大黒柱を強く支持している。その選手は以前、ポルトガルをユーロ2016制覇とネーションズリーグ2度の優勝に導いた。
日曜日のノルウェー戦勝利後、ポルトガルはグループ首位でデンマークに勝ち点6差をつけたが、この試合で得点したジョアン・カンセロはRTPに対し、「クリスティアーノは僕たちのキャプテンであり、ポルトガル史上最高の選手だ。物事はきっと彼とともに最良の形で終わるだろうが、大事なのは4連勝だ」と語った。
チームメートのヌーノ・メンデスは、「代表に来る選手は誰でも、もちろん歓迎される。もしクリスが戻ってくるなら、僕たちは両手を広げて彼を迎える」と付け加えた。
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ポルトガルの次戦は？
ポルトガルは11月14日に再び試合に臨み、グループA4でデンマークをホームに迎える。その3日後には敵地でウェールズと対戦する。4連勝でベスト8進出を決めたヘスス監督率いるチームは、グループ首位で2位に6ポイント差をつけている。次回の代表メンバー発表までに指揮官とキャプテンがわだかまりを解消できるのか、それともポルトガルが大黒柱を欠いたままタイトル防衛に臨まなければならないのかに注目が集まる。
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