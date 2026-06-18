2026年ワールドカップ制覇を狙うポルトガルはヒューストンでの初戦でつまずいた。しかし、注目を集めたのは試合後、コンゴ民主共和国（DRコンゴ）陣営の発言だった。 リールのMFムカウは、アル・ナスルのスーパースターを封じる「特別な作戦」を問われたが、彼の答えから、5度のバロンドール受賞者がもはや国際舞台の恐怖ではないことがうかがえた。

21歳の彼はこの伝説的フォワードについて驚くほど率直に語った。「正直、特にない。彼はもう以前とは違うから。 彼は少し年を取ったが、それでもサッカー史上最高の選手の一人だ。年を取ると、以前と同じようにはいかない。同じだけの努力はできなくなるものだ」ムカウの言葉はピッチ上の出来事をよく表しており、組織立ったコンゴの守備陣は伝説の背番号7をほぼ封じ込めた。