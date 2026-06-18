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クリスティアーノ・ロナウド対策の「特別プラン」は不要だ。2026年W杯開幕戦でポルトガルが敗れた後、コンゴ民主共和国のスター選手が「CR7は以前と違う」と語った。
ムカウ、ロナウドの「威圧感」に疑問
2026年ワールドカップ制覇を狙うポルトガルはヒューストンでの初戦でつまずいた。しかし、注目を集めたのは試合後、コンゴ民主共和国（DRコンゴ）陣営の発言だった。 リールのMFムカウは、アル・ナスルのスーパースターを封じる「特別な作戦」を問われたが、彼の答えから、5度のバロンドール受賞者がもはや国際舞台の恐怖ではないことがうかがえた。
21歳の彼はこの伝説的フォワードについて驚くほど率直に語った。「正直、特にない。彼はもう以前とは違うから。 彼は少し年を取ったが、それでもサッカー史上最高の選手の一人だ。年を取ると、以前と同じようにはいかない。同じだけの努力はできなくなるものだ」ムカウの言葉はピッチ上の出来事をよく表しており、組織立ったコンゴの守備陣は伝説の背番号7をほぼ封じ込めた。
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厳しい統計データがCR7の苦戦を浮き彫りにしている
41歳のロナウドは、ワールドカップ史上最年長のフィールドプレーヤーとして先発し歴史に名を刻んだ。しかし90分間プレーしても、フィジカルで立ち向かうコンゴ民主共和国代表に対してはほとんど影響を与えられなかった。
彼のボールタッチ数はわずか25回で、フル出場した主要大会では過去最少。さらに、この試合でも得点を挙げられず、W杯とEUROを合わせて10試合連続無得点。33本のシュートもネットを揺らしていない。
ロベルト・マルティネスが主将を擁護した
批判が高まり、チームのプレーも精彩を欠いていたにもかかわらず、ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、チームの象徴である選手を即座に擁護した。スペイン人監督は、アフリカのダークホース相手に決定的なチャンスをなかなか作り出せない状況でも、試合終了までロナウドをピッチに残すことを選んだ。
マルティネス監督は交代を考慮しなかったと明かし、「ゴールが必要な時に世界最高の得点王をピッチから下げるのは意味がない。 「このような状況では、ペナルティエリアでの彼の経験が重要だ。ディフェンダーを引きつける動きも、それによって生まれるスペースも価値がある。ピッチには各選手に役割があり、得点が欲しいときにクリスティアーノは必要だ」
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ポルトガルにはまだ課題が残っている。
この1－1の引き分けは、ポルトガルにとって大きな痛手だ。特に、ウズベキスタンやコロンビアとの難試合が残っているグループKの首位突破を目指すうえでは尚更だ。ジョアン・ネヴェスが序盤に先制したものの、ヨアン・ウィッサのヘディングでコンゴ民主共和国がワールドカップ初勝ち点を挙げた。