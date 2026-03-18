クリスティアーノ・ロナウド効果！ラ・リーガ会長、アル・ナスルのスター選手がスペインのクラブに投資して以来、アルメリアに「大きな追い風」が吹いていると明かす

リーグ幹部はさらに、こうした観客動員とファンとの交流が相まって、ブランドにとってのロヒブランコスの魅力が倍増し、ピッチの外でも経済的な利益を生み出していると説明した。同幹部は、アル・ナスルのこの攻撃選手のグローバルな存在感が、クラブの国際的な地位確立のきっかけになると考えている。 テバス氏は次のように付け加えた。「アルメリアにとって、クリスティアーノ・ロナウドのような選手が投資家かつ盟友として加わることは、大きな後押しになると確信している。彼らはすでにその実現に向けて動いており、この機会を最大限に活用するだろう。そして、クリスティアーノ・ロナウドがアルメリアに在籍している理由の重要な一因も、まさにそこにあるのだと思う。」