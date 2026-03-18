Getty Images Sport
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウド効果！ラ・リーガ会長、アル・ナスルのスター選手がスペインのクラブに投資して以来、アルメリアに「大きな追い風」が吹いていると明かす
所有権取得に向けた戦略的動き
元レアル・マドリードおよびマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、自身の会社「CR7 Sports Investments」を通じて、同クラブの株式25％を取得した。バロンドールを5度受賞した彼は以前、今回の経営陣交代に向けた包括的なビジョンについて次のように述べていた。「私はかねてより、ピッチの外でもサッカーに貢献したいという野心を抱いてきました。UDアルメリアは、強固な基盤と明確な成長の可能性を秘めたスペインのクラブです。 クラブを率いるチームと協力し、新たな成長段階におけるクラブを支援していきたい」
テバス、CR7の加入を称賛
ラ・リーガの2024-2025年経済報告書の発表の席で、テバス氏はこのアンダルシアのクラブが経験した変革的なデジタル成長について詳述した。同氏は、41歳のこのフォワードの加入が戦略的な資産であることを強調した。 会長は次のように述べた。「少なくともメディアの観点からは、これによりアルメリアのソーシャルメディアのフォロワー数が25％増加し、私の記憶が正しければ、フォロワー数でスペイン国内5位か6位のクラブとなった。もし適切な『エンゲージメント』が得られるのであれば、今日、ソーシャルメディア上で多くのフォロワーを抱えていることは、スポンサー探しやそれに伴うあらゆる活動において、大きな価値をもたらすことになる。」
スペイン代表のワールドカップ予想
リーグ幹部はさらに、こうした観客動員とファンとの交流が相まって、ブランドにとってのロヒブランコスの魅力が倍増し、ピッチの外でも経済的な利益を生み出していると説明した。同幹部は、アル・ナスルのこの攻撃選手のグローバルな存在感が、クラブの国際的な地位確立のきっかけになると考えている。 テバス氏は次のように付け加えた。「アルメリアにとって、クリスティアーノ・ロナウドのような選手が投資家かつ盟友として加わることは、大きな後押しになると確信している。彼らはすでにその実現に向けて動いており、この機会を最大限に活用するだろう。そして、クリスティアーノ・ロナウドがアルメリアに在籍している理由の重要な一因も、まさにそこにあるのだと思う。」
アルメリアの今後はどうなるのか？
著名な投資家の支援を受けて経営陣が活況を呈する一方で、ルビ監督はスポーツ面での課題に全精力を注いでいる。チームは現在、自動昇格をかけた激しい争いを繰り広げており、順位表で3位につけ、2位のデポルティーボ・ラ・コルーニャと勝ち点で並んでいる。最終節までにトップリーグ復帰を確実なものにすることが、クラブにとっての最大の目標である。
広告