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「クリスティアーノ・ロナウド並みのエゴがあるが、デビッド・ベリオンほどの才能はない！」――ギャビー・アグボンラホールは、アレハンドロ・ガルナチョのアストン・ヴィラ移籍の可能性を「悪夢」と評した。
アグボンラホール、ヴィラ・パークでの獲得騒動に激怒
アグボンラホールは、アストン・ヴィラがガルナチョを獲得しようとしていることに対し、衝撃的な発言で強く反対した。報道によると、この22歳の選手は、マンチェスター・ユナイテッドからチェルシーへ4,000万ポンドで移籍してからわずか1年後に、買取り義務付きの条件付きローン移籍でウェスト・ミッドランズを本拠地とする同クラブへの加入が間近となっているという。
アルゼンチン代表は昨季スタンフォード・ブリッジでプレミアリーグ24試合1得点と苦戦し、今夏チェルシーの再編で移籍リストに載った。アグボンラホールはヴィラが彼に手を出すべきではないと主張している。
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人柄や態度への疑問
talkSPORT Breakfastに出演したアグボンラホールは、ガルナチョのアストン・ヴィラ加入の可能性を即座に否定した。彼は「いや！CMだ。その話はやめてくれ。そんなことは起こらない。夢か悪夢だ！」と語った。
アグボンラホールはチェルシーでの最近のパフォーマンスを挙げ、「彼は良い選手ではない。フルバックを突破できない。昨季チェルシーでの最後の5、6試合では、フルバックまで走って引き返して後ろにパスしていた。1対1が怖かったんだ」と続けた。
マンUもチェルシーも放出したのには理由がある。W杯でウインガー不足だったアルゼンチン代表にも呼ばれなかったのにも理由がある。
「私がマンチェスター・ユナイテッド時代から彼を追っているが、ロナウドやメッシ並みのエゴがあるだけで、20年前にユナイテッドでプレーしたデビッド・ベリオンほどの才能もない。」
楽屋に関する懸念は依然として残っている
アグボンラホールは、ガルナチョがウナイ・エメリがアストン・ヴィラで築いた良好な雰囲気を乱す恐れがあると指摘し、その評判や振る舞いを懸念材料とした。モーガン・ロジャースがチェルシーへ移籍したことで、チーム内の調和はさらに重要になった。
「選手の性格面も考慮すると、アストン・ヴィラのロッカールームは素晴らしい。モーガン・ロジャースの例を見ても、誰もが彼と仲良くし、彼を慕っていた」とアグボンラホールは語った。「そんなロッカールームに、厄介な存在が入ってくるのを望むだろうか？
ガルナチョは交代時に両手を上げて怒りを示したり、マンチェスター・ユナイテッド退団の経緯でも話題になった。
とはいえ、元ヴィラFWは「キャリアに行き詰まった選手を再生させる実績を持つエメリなら、彼を立て直せるかもしれない」とも語った。
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ヴィラの移籍判断が注目されている。
アグボンラホールは依然としてこの移籍に懐疑的だ。ヴィラが興味を示しているのは、他の候補を逃したためで、戦略的な判断ではないと指摘した。
彼は「この移籍がどうしても理解できない。本当に不可解だ」と語った。ヴィラの次の補強方針次第で、批判にもかかわらずエメリ監督が取引を進めるかどうかが決まる。
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