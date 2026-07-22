「クリスティアーノ・ロナウド並みのエゴがあるが、デビッド・ベリオンほどの才能はない！」――ギャビー・アグボンラホールは、アレハンドロ・ガルナチョのアストン・ヴィラ移籍の可能性を「悪夢」と評した。

talkSPORT Breakfastに出演したアグボンラホールは、ガルナチョのアストン・ヴィラ加入の可能性を即座に否定した。彼は「いや！CMだ。その話はやめてくれ。そんなことは起こらない。夢か悪夢だ！」と語った。

アグボンラホールはチェルシーでの最近のパフォーマンスを挙げ、「彼は良い選手ではない。フルバックを突破できない。昨季チェルシーでの最後の5、6試合では、フルバックまで走って引き返して後ろにパスしていた。1対1が怖かったんだ」と続けた。

マンUもチェルシーも放出したのには理由がある。W杯でウインガー不足だったアルゼンチン代表にも呼ばれなかったのにも理由がある。

「私がマンチェスター・ユナイテッド時代から彼を追っているが、ロナウドやメッシ並みのエゴがあるだけで、20年前にユナイテッドでプレーしたデビッド・ベリオンほどの才能もない。」