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クリスティアーノ・ロナウド不在の中、ジョアン・フェリックスが活躍！ポルトガルのスター選手が、アル・ナスルでの14試合連続無得点という苦境をどう乗り越えたかを語る
ゴールへの長い待ち時間に終止符を打つ
アル・ハリージュ戦でフェリックスが挙げた2得点は、彼の決定力の高さを改めて印象づけるものとなった。 アル・ハリージを5-0で圧倒した試合で、その突破口は劇的な形で訪れた。フェリックスはアル・ナスの3点目と4点目を決め、中でも2点目は特に見事なゴールだった。アンジェロからの鋭いパスを右足で巧みにコントロールし、左足に流し、ゴールキーパーのアンソニー・モリスをかわしてボレーシュートを決めた。アル・ナスは、負傷のため依然として欠場中のスーパースター、クリスティアーノ・ロナウド不在にもかかわらず、快勝を収めた。
プレッシャーに直面しても動じない
ファンやメディアが、14試合連続無得点という状況に注目し始めていた一方で、フェリックスはそうした数字のせいで眠れなくなることは決してなかったと断言した。26歳の彼は、その冷静な姿勢を、欧州サッカーのトップレベルで培った経験によるものだと語った。試合終了のホイッスルが鳴った後、彼はこの苦しい時期における自身の心境について率直に語った。
「これは成熟の証です」とフェリックスはリーグの公式サイトに語った。 「僕はこの世界の新参者じゃないから、そういう状況にどう対処すべきかは分かっている。得点できなくても大丈夫だ。そういうこともある。でも、シュートが外れそうな時に入ったり、良いシュートが外れたりすることもある。だから、ただ冷静でいなければいけない。リラックスしていればいいんだ。必要な時にゴールは自然と生まれるから。」
優勝争いの主導権を握る
フェリックスが調子を戻したタイミングは、アル・ナスルにとってこれ以上ないほど絶好のものだ。シーズン残り8節となった現在、リヤドを本拠地とする同クラブは首位に立ち、同市のライバルであるアル・ヒラルに3ポイント、アル・アハリに5ポイントの差をつけている。サウジリーグの優勝争いは4チームによる争いとなっており、ブレンダン・ロジャース監督率いるアル・カディシアも首位とわずか7ポイント差まで迫り、優勝争いに加わっている。
フェリックスは周囲の競争を十分に認識しているが、アル・ナスルが自らの運命を握っていると信じている。 「もちろん、我々は（優勝争いのライバルたちの）結果を知っているよ」と彼は語った。「昨日は（アル・カディシア対アル・アハリの）試合を見た。今日はアル・ヒラルのスコアが（まだ）分からないが、我々は首位だ。自分たちの仕事をこなせば、リーグ優勝できる。我々は自分たち次第だ。そして、そこに集中している。」
フェリックスの今後はどうなるのか？
アル・ナセルは次節、首位を維持すべくホームでアル・ナジマを迎え撃つ。フェリックスは2得点を挙げただけでなく、今季11本目となるアシストも記録し、リーグのアシストランキングでトップに立った。リーグ戦通算15得点をマークしたこのフォワードは、アル・ナセルがタイトル獲得を目指す中、絶好のタイミングで調子を上げている。 「チームは順調だ。正しい軌道に乗っている」とフェリックスは語った。
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