クリスティアーノ・ロナウド不在の中、ジョアン・フェリックスが活躍！ポルトガルのスター選手が、アル・ナスルでの14試合連続無得点という苦境をどう乗り越えたかを語る

ファンやメディアが、14試合連続無得点という状況に注目し始めていた一方で、フェリックスはそうした数字のせいで眠れなくなることは決してなかったと断言した。26歳の彼は、その冷静な姿勢を、欧州サッカーのトップレベルで培った経験によるものだと語った。試合終了のホイッスルが鳴った後、彼はこの苦しい時期における自身の心境について率直に語った。

「これは成熟の証です」とフェリックスはリーグの公式サイトに語った。 「僕はこの世界の新参者じゃないから、そういう状況にどう対処すべきかは分かっている。得点できなくても大丈夫だ。そういうこともある。でも、シュートが外れそうな時に入ったり、良いシュートが外れたりすることもある。だから、ただ冷静でいなければいけない。リラックスしていればいいんだ。必要な時にゴールは自然と生まれるから。」