フェルディナンドは、かつてのチームメイトへの賞賛を隠さなかった。火曜日、彼はロナウドがウズベキスタン戦で2得点を挙げ、勝利を決定づけたことを受け、SNSで称賛を投稿した。

先制点には「VIVA RONALDO!」と投稿。ヌノ・メンデスが追加点を取ると、ロナウドを「自己中心的」と言う声を皮肉って「でもクリスティアーノはチームプレーヤーじゃないんだ」と続けた。

ロナウドが2点目を奪うと、フェルディナンドは笑い顔の絵文字とともに「そしてまた1点！」と投稿した。