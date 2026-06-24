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「クリスティアーノ・ロナウド万歳！」――ウズベキスタン戦で2得点を挙げたポルトガル captain を、リオ・ファーディナンドが擁護し、批判者に「黙れ」と一喝。
ワールドカップでの活躍を受け、フェルディナンドがロナウドを擁護
フェルディナンドは、かつてのチームメイトへの賞賛を隠さなかった。火曜日、彼はロナウドがウズベキスタン戦で2得点を挙げ、勝利を決定づけたことを受け、SNSで称賛を投稿した。
先制点には「VIVA RONALDO!」と投稿。ヌノ・メンデスが追加点を取ると、ロナウドを「自己中心的」と言う声を皮肉って「でもクリスティアーノはチームプレーヤーじゃないんだ」と続けた。
ロナウドが2点目を奪うと、フェルディナンドは笑い顔の絵文字とともに「そしてまた1点！」と投稿した。
- AFP
懐疑論者を黙らせる
最初の投稿に続き、フェルディナンドはロナウドが受ける厳しい批判について動画で言及した。ポルトガル代表キャプテンを擁護し、彼はこう語った。「クリスティアーノ！これが彼の真骨頂だ。真剣に言っている。ロナウドはすでにこのワールドカップに名を刻んだ。疑う人々へ……1,000ゴール目前の男をどう疑える？ ポルトガル代表の最多得点記録を更新し、偉大なるエウゼビオの記録を塗り替えた。6大会で得点を挙げた現存唯一の選手だ。彼が終わった、出場すべきでない、チームに悪影響だと語る人もいるが、あのような動きができるセンターフォワードは世界にそう多くない」
フェルディナンドがロナウドをハーランドに例える
フェルディナンドは、試合中のロナウドの動きと決定力を分析し、熱く擁護を続けた。彼はこう語った。「そのタイミング、走り込む瞬間、そしてあのフィニッシュ。2点目では、41歳の選手が若いセンターバックの背後へ走り、ハーランド並みのフィニッシュを決めた。 こういう選手たちは楽しむべきだ。批判するな、楽しめ！ 僕はこの光景が大好きなのだ」と語った。代表チームでのロナウドの立場を厳しく批判する人々へ向け、フェルディナンドは笑いながら動画を締めくくった。「そして、あの…アンチは黙ってろ！」
- AFP
コロンビアとのグループリーグ最終戦が待ち受けている
ロナウド率いるポルトガル代表は、グループリーグ最終戦でコロンビアと対戦する。コロンビアは現在勝ち点6で首位。ポルトガルは開幕戦でコンゴ民主共和国と引き分け勝ち点4であり、1位通過には勝利が必要だ。ロナウドは得点記録を伸ばし、チームをグループ1位で決勝トーナメントへ導くことを狙う。