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翻訳者：
「クリスティアーノ・ロナウドファンのために助けてくれ！」――IShowSpeedがラミン・ヤマルに、ワールドカップ決勝でアルゼンチンとメッシを破りスペインを勝利へ導くよう懇願した。
ロナウドの熱狂的ファンからの切実な訴え
スペイン対アルゼンチンという注目のW杯決勝を前に、人気配信者IShowSpeedが支持するチームを明かした。ロナウドの熱狂的ファンである彼は、CR7ファンにとっての「大惨事」を防ぐため、バルセロナの若手ヤマルに期待を寄せている。
ポルトガルがベスト16で敗退したため、スピードはアルゼンチンが2大会連続で決勝に進む様子を不安な思いで見守ってきた。大会中ずっとスタジアムに通っている彼は、7月19日にアルゼンチンのレジェンドが再びトロフィーを掲げるのを防ぐため、この10代のスターにすべてを託している。
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スピードからヤマルへのメッセージ
世代間の対立
決勝はトロフィー以上の価値を持つ。「時代の激突」だ。メッシは今大会8ゴール4アシストを記録し、史上最高への道を確かなものにする。アルゼンチン代表での影響力は絶大で、準決勝でイングランドを破りチームを決勝へ導いた。
一方、ヤマルは自己の基準では控えめで、7試合で1ゴール1アシストのみ。それでも、彼の潜在能力はスペインにとって最大の武器だ。『スピード』誌やロナウド派にとっては、ヤマルが「GOAT」議論の最後の砦である。
- AFP
スピードは不吉な前兆なのか？
スピードにとって、この大会はまさにジェットコースターだ。彼の声援は、応援するチームに「呪い」をもたらす。今週、イングランドがアルビセレステに敗れ、彼の絶望は限界に達した。間近の決勝は、メッシの栄光を阻む最後のチャンス。実現すれば、国際大会でのメッシとロナウドの差はさらに広がる。
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