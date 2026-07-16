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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

「クリスティアーノ・ロナウドファンのために助けてくれ！」――IShowSpeedがラミン・ヤマルに、ワールドカップ決勝でアルゼンチンとメッシを破りスペインを勝利へ導くよう懇願した。

ラミン・ヤマル
リオネル・メッシ
クリスティアーノ・ロナウド
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スペイン 対 アルゼンチン

SNSで人気のIShowSpeedが、2026年W杯決勝を前にスペイン代表のヤマルに訴えた。バルセロナ所属のヤマルに、メッシの連覇を止め、自身のアイドル・ロナウドとの差を広げないよう懇願。アルゼンチン対スペイン戦はニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムで行われ、「史上最高選手（GOAT）」議論が再燃している。

  • ロナウドの熱狂的ファンからの切実な訴え

    スペイン対アルゼンチンという注目のW杯決勝を前に、人気配信者IShowSpeedが支持するチームを明かした。ロナウドの熱狂的ファンである彼は、CR7ファンにとっての「大惨事」を防ぐため、バルセロナの若手ヤマルに期待を寄せている。

    ポルトガルがベスト16で敗退したため、スピードはアルゼンチンが2大会連続で決勝に進む様子を不安な思いで見守ってきた。大会中ずっとスタジアムに通っている彼は、7月19日にアルゼンチンのレジェンドが再びトロフィーを掲げるのを防ぐため、この10代のスターにすべてを託している。

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  • Al Ahly FC v Inter Miami CF: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    スピードからヤマルへのメッセージ

    先日ライブ配信で感情を爆発させたクリエイターがスペイン代表のウインガーに訴えかけた。 「ラミン、プレーするな。ただ出て、勝て。ワールドカップ決勝でアルゼンチンに勝ってくれ。頼む、ラミン。助けてくれ、ラミン・ヤマル。この惨事から僕を救ってくれ」

    メッシが2度目の優勝を果たすかもしれないという状況は、ロナウドの熱狂的ファンである彼に大きな不安を与えている。スピードは続けた。「もう1年もこの状態は耐えられない。もしメッシがまた優勝したら、ロナウドファンとして何と言えばいいか分からない。何も言えない。だから、ラミン・ヤマル、私たちロナウドファンを救ってくれ。」

  • 世代間の対立

    決勝はトロフィー以上の価値を持つ。「時代の激突」だ。メッシは今大会8ゴール4アシストを記録し、史上最高への道を確かなものにする。アルゼンチン代表での影響力は絶大で、準決勝でイングランドを破りチームを決勝へ導いた。

    一方、ヤマルは自己の基準では控えめで、7試合で1ゴール1アシストのみ。それでも、彼の潜在能力はスペインにとって最大の武器だ。『スピード』誌やロナウド派にとっては、ヤマルが「GOAT」議論の最後の砦である。

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  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    スピードは不吉な前兆なのか？

    スピードにとって、この大会はまさにジェットコースターだ。彼の声援は、応援するチームに「呪い」をもたらす。今週、イングランドがアルビセレステに敗れ、彼の絶望は限界に達した。間近の決勝は、メッシの栄光を阻む最後のチャンス。実現すれば、国際大会でのメッシとロナウドの差はさらに広がる。

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