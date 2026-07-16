スペイン対アルゼンチンという注目のW杯決勝を前に、人気配信者IShowSpeedが支持するチームを明かした。ロナウドの熱狂的ファンである彼は、CR7ファンにとっての「大惨事」を防ぐため、バルセロナの若手ヤマルに期待を寄せている。

ポルトガルがベスト16で敗退したため、スピードはアルゼンチンが2大会連続で決勝に進む様子を不安な思いで見守ってきた。大会中ずっとスタジアムに通っている彼は、7月19日にアルゼンチンのレジェンドが再びトロフィーを掲げるのを防ぐため、この10代のスターにすべてを託している。