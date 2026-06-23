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クリスティアーノ・ロナウドを軽視するな。ポルトガルの「史上最高の選手」は、ワールドカップで6大会連続得点を挙げた初の選手となった。
GOATにとっての画期的な瞬間
クリスティアーノ・ロナウドの記録更新は止まらない。ポルトガル対ウズベキスタン戦で得点を挙げ、6大会連続でFIFAワールドカップで得点を挙げた初の選手となった。この歴史的安定性は長年のライバル、リオネル・メッシを超えた。
6分につめたこの冷静な一撃は、彼の衰えを指摘する声への力強い反論となった。アル・ナスルのスターは、国際舞台で20年間衰えぬ得点への渇望を再び示し、このゴールは「必然」と称された。
拡大する批判の輪を封じ込める
試合を前に、ポルトガル代表キャプテンをめぐる世論は珍しく否定的だった。主要国際大会で10試合連続無得点というデータから、ロベルト・マルティネス監督が「10番」起用を見直すべきとの声も上がった。
ビルドアップへの関与が少なく、「ポストショットxG」も低下しているとして、パフォーマンス急落の兆しだと指摘されていた。それでも、世界中の注目が集まる中で決定的な仕事をするのが、常にロナウドの最大の強みだった。
マルティネスはキャプテンを支持している
試合前、厳しい視線が注がれる中、ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は41歳のロナウドへの信頼を強調した。監督は「最多得点者を外すのは意味がない。この重要な局面で、クリスティアノの経験がボックス内で生きる」と語り、データ以上の価値を強調した。
「ゴールが必要な時に世界最高の得点王をベンチに置くのは意味がない」とマルティネス監督は断言。「このような局面では、ペナルティエリアでのクリスティアーノの経験が重要だ。 彼がディフェンダーを引きつけることで生まれるスペースも重要だ。どの選手にも役割と強みがある。だからこそ、得点が欲しいときはクリスティアーノが必要なのだ」
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テキサスでの必須勝利のミッション
テキサス遠征を前に、欧州強豪は勝って決勝トーナメント進出を確定させる重圧にさらされている。選手たちはコンゴ民主共和国戦のパフォーマンスが、ブルーノ・フェルナンデスやベルナルド・シルバを擁するチームに期待される水準を下回ったと痛感している。
サイドバックのジョアン・カンセロも同調し、「チャンスを作れなかった。我々のチームでは異常だ。世界トップの選手がいるのだから、ピッチで示さねばならない。明日は勝利だけが必要だ。失敗の余地はない」と語った。
ポルトガルはウズベキスタン戦で序盤から攻勢を強め、17分にヌノ・メンデスがFKで先制。前半終了6分前にはロナウドが2点目を奪い、W杯通算10得点をマークしてエウゼビオ超えを果たした。