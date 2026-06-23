テキサス遠征を前に、欧州強豪は勝って決勝トーナメント進出を確定させる重圧にさらされている。選手たちはコンゴ民主共和国戦のパフォーマンスが、ブルーノ・フェルナンデスやベルナルド・シルバを擁するチームに期待される水準を下回ったと痛感している。

サイドバックのジョアン・カンセロも同調し、「チャンスを作れなかった。我々のチームでは異常だ。世界トップの選手がいるのだから、ピッチで示さねばならない。明日は勝利だけが必要だ。失敗の余地はない」と語った。

ポルトガルはウズベキスタン戦で序盤から攻勢を強め、17分にヌノ・メンデスがFKで先制。前半終了6分前にはロナウドが2点目を奪い、W杯通算10得点をマークしてエウゼビオ超えを果たした。