主要大会で10試合連続無得点という苦しい状況が続いているが、ロナウドは逆境を跳ね返し、何度も見事に復活してきた。チームが巻き返しを図ろうとする中、オーウェンは、この象徴的なアタッカーがまもなく決定的な得点感覚を取り戻すと確信している。

コラムの結びでオーウェンはこう語った。「こうした状況は過去にもあった。彼は次の試合で批判を黙らせてきた。ロナウド起用なら、その価値を受け入れろ。ウズベキスタン戦でハットトリックをしても驚かない」。