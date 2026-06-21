Getty Images Sport
翻訳者：
「クリスティアーノ・ロナウドを責めるのは簡単すぎる！」――マイケル・オーウェンはポルトガル代表を擁護し、批判を「黙らせる」と断言。次のワールドカップでリオネル・メッシのハットトリックに並ぶ活躍を期待している。
オーウェンがロナウドを擁護
ポルトガルのグループKでの結果は期待外れで、特にその1日前にメッシが3得点を挙げたこともあって議論を呼んだ。アルゼンチン主将はアルジェリア戦を3－0で制し、2022年カタール大会に続く2大会連続優勝へ前進した。
しかし『デイリー・メール』に寄稿したオーウェンは、41歳のベテランをめぐる批判を一蹴した。「メッシが前夜ハットトリックを達成したのはロナウドにとって不利だったかもしれないが、彼への批判には同意できない」と述べている。
- Getty Images Sport
彼のプレースタイルの実態
マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードで輝いたこのスターは、長年かけてプレースタイルを変化させ、ペナルティエリアの得点王になった。ファンはロナウドに試合全体への関与を求めるが、オーウェンは彼の役割は決定的な場面で結果を出すことだと強調した。 オーウェンはこう説明する。「とはいえ、彼はある程度いつもそうだった。近年は試合全体に深く関わるタイプではなかったが、重要な場面では必ず結果を出す。得点できなければ批判は避けられない。41歳という年齢も疑問視されるだろう」
批判を封じる
主要大会で10試合連続無得点という苦しい状況が続いているが、ロナウドは逆境を跳ね返し、何度も見事に復活してきた。チームが巻き返しを図ろうとする中、オーウェンは、この象徴的なアタッカーがまもなく決定的な得点感覚を取り戻すと確信している。
コラムの結びでオーウェンはこう語った。「こうした状況は過去にもあった。彼は次の試合で批判を黙らせてきた。ロナウド起用なら、その価値を受け入れろ。ウズベキスタン戦でハットトリックをしても驚かない」。
- AFP
ポルトガルの今後はどうなるのか？
ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表は、火曜日のウズベキスタン戦で決定力を取り戻し、グループK突破へ必須の3ポイントを奪取しなければならない。得点不振脱出と自身初の国際タイトルを目指すロナウドに、すべての注目が集まる。