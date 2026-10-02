2025年大会で同会場の準々決勝に0-1で敗れた記憶をチームが払拭できる力について振り返りつつ、ルベン・ディアスの守備パートナーはミックスゾーンでの取材対応の冒頭でこう語った。「非常に難しい相手に対して、非常に難しいピッチで、とても完成度の高いパフォーマンスだった。ここでは以前にもプレーして苦しんだことがある。非常に完成度の高いチームとしてのパフォーマンスで、我々にとって素晴らしい試合だった。ただ、これがベストだったかどうかは分からない。というのも、ここまで3試合とも素晴らしかったからだ。この代表キャンプを締めくくるために、残りはあと1試合ある」

ロナウドを巡る状況について何度も問われると、そのDFは自身の立場を明確にする前に連盟の広報担当者へ目をやり、こう話した。「私はクリスティアーノ・ロナウドととても親しいし、彼に大きな愛情を持っていることも本人は分かっている。だが、この件について話してはいけないと指示を受けている。だから……」

さらに質問を受けると、彼は報道陣に謝罪した。「それについては話せない。申し訳ないが、本当に話すことはできない」