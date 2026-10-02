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ライブ
imago-sport-1084032161.jpgLatin Sport Images
Adhe Makayasa
翻訳者：

クリスティアーノ・ロナウドをめぐる騒動について口を閉ざすレナト・ベイガ、ポルトガルDFは厳格な指示に従う

レナト・ベイガ
クリスティアーノ・ロナウド
ポルトガル
デンマーク 対 ポルトガル
デンマーク
UEFAネーションズリーグ リーグA

ポルトガル代表DFレナト・ヴェイガは、木曜日のネーションズリーグでのデンマーク戦勝利後、クリスティアーノ・ロナウドについて話すことを禁じられた。センターバックのヴェイガはミックスゾーンで連盟関係者から厳格なメディア対応の指示を受け、ベテランFWがジョルジェ・ジェズスとの選考をめぐる意見の相違を理由に代表キャンプを離れた後も、口を閉ざした。

  • 連盟、優勝後にDFを沈黙させる

    若きセンターバックは、コペンハーゲンで価値あるアウェー勝利を収めた後も、主将を巡る内部対立について言及しないようポルトガルサッカー連盟（FPF）から厳命を受けていた。緊張が高まったのは、41歳のFWがキックオフのわずか24時間前に代表キャンプを離れたためで、イエズスが再び自身をベンチスタートとした決定に反応したものだった。デンマークに4-2で勝利した印象的なネーションズリーグの白星も、その結果、セレソンのロッカールームを包むくすぶる騒動の影に隠れる形となった。

  • imago-sport-1079101342.jpgXinhua

    「その件については話せない」

    2025年大会で同会場の準々決勝に0-1で敗れた記憶をチームが払拭できる力について振り返りつつ、ルベン・ディアスの守備パートナーはミックスゾーンでの取材対応の冒頭でこう語った。「非常に難しい相手に対して、非常に難しいピッチで、とても完成度の高いパフォーマンスだった。ここでは以前にもプレーして苦しんだことがある。非常に完成度の高いチームとしてのパフォーマンスで、我々にとって素晴らしい試合だった。ただ、これがベストだったかどうかは分からない。というのも、ここまで3試合とも素晴らしかったからだ。この代表キャンプを締めくくるために、残りはあと1試合ある」

    ロナウドを巡る状況について何度も問われると、そのDFは自身の立場を明確にする前に連盟の広報担当者へ目をやり、こう話した。「私はクリスティアーノ・ロナウドととても親しいし、彼に大きな愛情を持っていることも本人は分かっている。だが、この件について話してはいけないと指示を受けている。だから……」

    さらに質問を受けると、彼は報道陣に謝罪した。「それについては話せない。申し訳ないが、本当に話すことはできない」

  • 若手が重要な代表での役割を楽しむ

    メディアへの発言禁止令が敷かれているにもかかわらず、2003年生まれのセンターバックは新体制の初戦から3試合連続でフル出場を続けている。

    代表への献身をあらためて強調し、こう語った。「ノルウェー戦に向けた準備期間でも話した通り、自分はクラブのためにも代表のためにも、毎日すべてを出し切るために取り組んでいる。自分にとってセレソンでプレーすることは、選手、この場合はポルトガル人選手が感じ、経験できる最大の名誉だ。『カミソラ・ダス・キーナス』に袖を通す一つひとつの機会を、計り知れない誇りを持って受け止めているし、これからも成長を続けられるよう努力していく」

    また、ジェズス監督の下でのチームの戦術的進化についてはこう続けた。「ここでプレーするのは今回が初めてではなく、簡単ではなかった。だからこそ、今日の結果にはより大きな価値がある。監督が求めるものを、ますます確かな形で示した非常に完成度の高いパフォーマンスだった。自分たちも一緒に取り組む時間をより多く持てているし、今は次の試合に目を向けている」

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  • imago-sport-1084028027.jpgBall Raw Images

    無敗の首位チームがスカンディナビア勢を迎え撃つ

    ブラジル代表は現在、首位の座を固めるべく、日曜日にエスタディオ・ド・ドラゴンでノルウェーを迎え撃ち、完璧なインターナショナルウィンドーを狙う。コペンハーゲンでミケル・ダムスゴーアとラスムス・ホイルンドに2失点を喫したことを受け、守備の引き締めは引き続き差し迫った課題である。国内の戦いに戻る前に連勝を伸ばすには、ジーザス監督のチームにとって、ピッチ外でこれ以上の雑音を避けることも不可欠となる。

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