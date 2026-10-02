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翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウドをめぐる騒動について口を閉ざすレナト・ベイガ、ポルトガルDFは厳格な指示に従う
連盟、優勝後にDFを沈黙させる
若きセンターバックは、コペンハーゲンで価値あるアウェー勝利を収めた後も、主将を巡る内部対立について言及しないようポルトガルサッカー連盟（FPF）から厳命を受けていた。緊張が高まったのは、41歳のFWがキックオフのわずか24時間前に代表キャンプを離れたためで、イエズスが再び自身をベンチスタートとした決定に反応したものだった。デンマークに4-2で勝利した印象的なネーションズリーグの白星も、その結果、セレソンのロッカールームを包むくすぶる騒動の影に隠れる形となった。
- Xinhua
「その件については話せない」
2025年大会で同会場の準々決勝に0-1で敗れた記憶をチームが払拭できる力について振り返りつつ、ルベン・ディアスの守備パートナーはミックスゾーンでの取材対応の冒頭でこう語った。「非常に難しい相手に対して、非常に難しいピッチで、とても完成度の高いパフォーマンスだった。ここでは以前にもプレーして苦しんだことがある。非常に完成度の高いチームとしてのパフォーマンスで、我々にとって素晴らしい試合だった。ただ、これがベストだったかどうかは分からない。というのも、ここまで3試合とも素晴らしかったからだ。この代表キャンプを締めくくるために、残りはあと1試合ある」
ロナウドを巡る状況について何度も問われると、そのDFは自身の立場を明確にする前に連盟の広報担当者へ目をやり、こう話した。「私はクリスティアーノ・ロナウドととても親しいし、彼に大きな愛情を持っていることも本人は分かっている。だが、この件について話してはいけないと指示を受けている。だから……」
さらに質問を受けると、彼は報道陣に謝罪した。「それについては話せない。申し訳ないが、本当に話すことはできない」
若手が重要な代表での役割を楽しむ
メディアへの発言禁止令が敷かれているにもかかわらず、2003年生まれのセンターバックは新体制の初戦から3試合連続でフル出場を続けている。
代表への献身をあらためて強調し、こう語った。「ノルウェー戦に向けた準備期間でも話した通り、自分はクラブのためにも代表のためにも、毎日すべてを出し切るために取り組んでいる。自分にとってセレソンでプレーすることは、選手、この場合はポルトガル人選手が感じ、経験できる最大の名誉だ。『カミソラ・ダス・キーナス』に袖を通す一つひとつの機会を、計り知れない誇りを持って受け止めているし、これからも成長を続けられるよう努力していく」
また、ジェズス監督の下でのチームの戦術的進化についてはこう続けた。「ここでプレーするのは今回が初めてではなく、簡単ではなかった。だからこそ、今日の結果にはより大きな価値がある。監督が求めるものを、ますます確かな形で示した非常に完成度の高いパフォーマンスだった。自分たちも一緒に取り組む時間をより多く持てているし、今は次の試合に目を向けている」
- Ball Raw Images
無敗の首位チームがスカンディナビア勢を迎え撃つ
ブラジル代表は現在、首位の座を固めるべく、日曜日にエスタディオ・ド・ドラゴンでノルウェーを迎え撃ち、完璧なインターナショナルウィンドーを狙う。コペンハーゲンでミケル・ダムスゴーアとラスムス・ホイルンドに2失点を喫したことを受け、守備の引き締めは引き続き差し迫った課題である。国内の戦いに戻る前に連勝を伸ばすには、ジーザス監督のチームにとって、ピッチ外でこれ以上の雑音を避けることも不可欠となる。
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